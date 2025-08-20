Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Neta de Lula diz que Janja não é uma primeira-dama 'típica' e ajuda a 'blindar' o avô

Estadão Conteúdo

A neta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Maria Beatriz da Silva Sato Rosa, conhecida como Bia Lula, afirmou que a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, "não é uma primeira-dama típica". Segundo Bia Lula, ao limitar o acesso ao presidente, Janja ajuda a "blindar" a imagem do presidente.

"Janja não é uma primeira-dama típica: gosta de trabalhar, botar a mão na massa", disse Bia Lula em entrevista ao portal Metrópoles. "Cumpre bem seu papel, e as pessoas sempre vão falar, porque é mulher, porque é esposa do presidente, porque aparece mais do que o esperado. Mas eu acho que ela faz um ótimo trabalho", afirmou.

A comunicóloga de 27 anos é a neta mais velha de Lula e tem ganhado destaque nas redes sociais ao comentar temas políticos. Em julho, Bia Lula publicou um vídeo com críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo tarifaço a produtos brasileiros nos Estados Unidos. Neste mês, a neta de Lula postou uma gravação em que ironiza a prisão domiciliar de Bolsonaro.

Ao Metrópoles, Bia Lula elogiou o trabalho da primeira-dama na comunicação pessoal do presidente. Segundo a comunicóloga, os registros de Janja trazem a Lula "um olhar mais humano".

"A Janja é completamente antenada. Vai pesquisando, sabendo de tudo. Ela grava, sim, meu avô em momentos íntimos, e se dá super bem com tecnologia. Acho que ela traz de volta um olhar mais humano para o meu avô, que tinha se perdido com tantos escândalos, prisão, notícias ruins. Os vídeos dela mostram esse lado mais próximo: ele plantando uma árvore, pescando, cuidando dos animais abandonados. Isso aproxima o povo", disse Bia Lula.

Para a neta do petista, as críticas a Janja explicam-se por um "machismo estrutural enraizado". Sobre a limitação de acesso ao presidente, queixa de aliados de Lula, a neta afirmou que pode haver "ciúme" daqueles que gostariam de estar mais próximos do presidente. "Mas, bem ou mal, ela ajuda a blindar a imagem do meu avô, e isso protege. Acho que ela faz de tudo para ajudá-lo, jamais para prejudicá-lo. Quem ama não quer prejudicar."

Como mostrou o Estadão, mesmo sem cargo no governo federal, Janja representou o Brasil em diversos eventos e cerimônias no exterior. O "time informal" da primeira-dama já custou mais de R$ 1,2 milhão aos cofres públicos, entre valores com translado e diárias.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BIA LULA

JANJA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

eleições 2026

Família Bolsonaro vive 'momento difícil', diz Zema após ataques de Carlos Bolsonaro

Carlos criticou líderes da direita que querem apenas "herdar o espólio de Bolsonaro"

20.08.25 12h48

Itamaraty pede visto para Padilha participar de eventos nos EUA

20.08.25 12h28

off

20.08.25 11h43

Neta de Lula diz que Janja não é uma primeira-dama 'típica' e ajuda a 'blindar' o avô

20.08.25 11h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Paraense que planejou atentado a bomba em aeroporto de Brasília não está foragido, diz defesa

Advogada do investigado diz versão contrária ao do STF, que concluiu que George estava “em local incerto e não sabido”

16.08.25 7h37

MUDANÇA

Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

Deputado afirma que decisão estratégica tem com foco nas eleições de 2026

19.08.25 8h00

Polêmica

Michelle chama Lula de ‘pinguço’ e diz que Bolsonaro vai voltar à presidência

A declaração foi feita durante seu discurso no Rio Grande do Norte, neste sábado, 16

16.08.25 16h48

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro diz que irá às 'últimas consequências' para tirar 'psicopata' Moraes do STF

Em entrevista, o deputado licenciado referiu-se ao ministro como "psicopata", "mafioso" e "bandido"

14.08.25 13h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda