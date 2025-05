Não existe veto a nenhum político que precise de empréstimo do BNDES, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste sábado, durante lançamento do Programa Solo Vivo, em Campo Verde (MT), que em seu governo não haverá veto a nenhum político de qualquer partido que precise de empréstimo via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"A primeira coisa que eu disse para o Aluísio Mercadante, presidente do BNDES, é que não existe veto a nenhum político que precise de empréstimo e que tenha projeto consistente", afirmou Lula, referindo-se à obra da BR-163. "Essa BR-163 começou no meu segundo mandato, em 2006. Vocês não têm noção da briga, não têm noção da discussão para a gente conseguir licenciamento ambiental para fazer essa BR-163", disse.

Durante seu discurso, Lula falou sobre as divergências políticas e aproveitou para citar que no governo passado, muitos prefeitos do Nordeste foram deixados de lado. "Sempre que pode, tentamos passar para as pessoas a ideia de uma governança civilizada. Essa governança civilizada faz com que pessoas de diferentes posições ideológicas se encontrem, participem de atos juntos, se confraternizem e depois cada um volta pra sua atividade, volta pra sua vida normal e quando chega na eleição cada um escolhe o partido que quiser", disse Lula.

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), que também participou do lançamento do programa, chegou a ser vaiado durante seu discurso.