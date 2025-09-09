Capa Jornal Amazônia
'Não cumprir ordens judiciais é uma violência', afirma Flávio Dino

Flávio Dino foi o segundo a votar no julgamento que pode condenar Jair Bolsonaro e aliados pela trama golpista de 2022

O Liberal
fonte

O julgamento envolve Bolsonaro e sete ex-integrantes de seu governo, acusados de planejar e incentivar atos golpistas após as eleições de 2022. (Gustavo Moreno | STF)

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira (9) que descumprir ordens judiciais deve ser considerado um ato de violência. Dino foi o segundo a votar no julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados acusados de participação na trama golpista de 2022.

Flávio Dino fala em “grave ameaça” ao Judiciário

Durante seu voto, Dino declarou que “não cumprir ordens judiciais é uma violência. E é o risco ou a imposição de um mal injusto e grave a um magistrado. Se você diz: ‘não vou cumprir sua ordem judicial’, qual o passo seguinte?”, questionou o ministro.

[[(standard.Article) Moraes cita exemplos de diferenças entre golpe de Estado e abolição do Estado de direito]]

image Vídeo: banheiros químicos são incendiados nas proximidades do STF, em Brasília
Incidente ocorreu próximo ao STF durante julgamento; perícia foi acionada para investigar as causas


image Vídeo: Brasil quase voltou à ditadura por grupo que não aceita perder, afirma Moraes
Ministro apontou Jair Bolsonaro como líder de organização que tentou se manter no poder sem respeitar a alternância democrática

Ele explicou que, nesses casos, o juiz deve tomar providências previstas em lei. “O juiz vai tomar as providências, se for no âmbito do processo civil, 139 inciso IV, e depois vai haver o quê? A retaliação”, completou.

Artigo 139 do CPC e o cumprimento das decisões

O Artigo 139, Inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC) autoriza o magistrado a adotar medidas necessárias para garantir o cumprimento de suas decisões. Para Dino, ao se recusar a obedecer uma ordem judicial, o indivíduo já estaria cometendo um ato que “contém uma grave ameaça”.

Julgamento no STF continua

O julgamento da Primeira Turma do STF envolve Bolsonaro e sete ex-integrantes de seu governo, acusados de planejar e incentivar atos golpistas após as eleições de 2022. O relator, ministro Alexandre de Moraes, já votou pela condenação dos réus, classificando Bolsonaro como líder da organização criminosa.

As penas só serão definidas ao final da votação, que pode resultar em até 30 anos de prisão em regime fechado. Ainda faltam votar os ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

.
