Na cadeia, Sérgio Cabral passa mal e desmaia ao saber de pedido de prisão contra o filho

O filho do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, José Eduardo Neves Cabral, é um dos procurados da Operação Smoke Free, deflagrada nesta quarta-feira (23) pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público Federal (MPF), com o obetivo de apurar “uma organização criminosa armada e transnacional especializada em comércio ilegal de cigarros”. Preso no Batalhão Especial Prisional (BEP) do Rio, Sérgio Cabral passou mal e desmaiou ao saber do mandado de prisão contra José Eduardo, que até o início da tarde ainda não havia sido encontrado. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

Após passar mal, o ex-governador foi atendido na enfermaria da unidade de saúde da cadeia, segundo outro filho dele, Marco Antônio Cabral, e fontes da Polícia Militar. A PM informou que o estado de saúde de Sérgio Cabral é estável.

Investigações

Entre os alvos da operação Smoke Free estão policiais militares, bombeiros, um policial federal e Adilson Coutinho Oliveira Filho, o Adilsinho, procurado desde junho do ano passado, quando ocorreu a Operação Fumus, também contra o comércio irregular de cigarros. Adilsinho viajou para os Estados Unidos há 10 dias e já é considerado foragido.

Ao todo, a ação desta quarta busca o cumprimento de 27 mandados de prisão - 13 pessoas foram presas até o final da manhã, mas José Eduardo ainda está sendo procurado. A 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro expediu também 50 mandados de busca e apreensão e determinou bloqueio, sequestro e apreensão de bens no valor de R$ 300 milhões.

Segundo a PF, o grupo criminoso investigado é responsável por causar prejuízos à União de cerca de R$ 2 bilhões. A força-tarefa conta com o apoio da US Homeland Security Investigations, a Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos.