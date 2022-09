Municípios precisam da ajuda do Estado para melhorar educação, diz Adolfo Oliveira

A busca por uma educação de qualidade no Pará é um dos compromissos do professor Adolfo Oliveira, candidato ao governo do Estado pelo Psol nas eleições deste ano. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal na tarde desta terça-feira (20), o concorrente, que vem da área da educação por formação, com mestrado e doutorado, afirmou que a área é um compromisso político de sua campanha. Caso eleito, ele quer criar uma estratégia para ajudar os municípios a melhorar a qualidade do ensino fundamental, que é de competência das administrações municipais.

VEJA MAIS

"Das 27 Unidades da Federação, o Pará ocupa a 24ª posição. Como o governo do Estado não está atento a essa situação? É preciso ter uma política para ajudar os municípios. O que aconteceu foi que houve a municipalização da educação, mas sem política adequada de investimentos. Muitas vezes os profissionais nem têm formação em nível superior. O Estado pode contribuir em parceria, fornecendo estrutura, formação, construção de política pedagógica que atenda melhor aos interesses das cidades, aumentando a formação continuada, democratização da educação e novo currículo, entre outras ações. Também podemos construir e repassar escolas para os municípios cuidarem. Afinal, o Estado está em situação econômica melhor, então temos que ajudar", ressalta.

Militante pela educação, o professor Adolfo Oliveira diz que tem experiência com a educação no campo, sobretudo nas ilhas, além da luta pela reforma agrária. O Pará precisa de uma transformação social, na opinião do candidato do Psol. "Temos que lembrar que, muitas vezes, a educação é a única alternativa para mudar de vida, nossos pais dizem 'estuda para ser alguém na vida', porque é a única saída para quem não é herdeiro de grandes patrimônios", avalia. Na avaliação de Adolfo, a educação é mais que uma necessidade, é o "sonho de ascender socialmente".