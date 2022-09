‘Quem vai ganhar é o povo’, diz Adolfo sobre possibilidade da esquerda na Presidência e governo

Em entrevista ao Grupo Liberal, na manhã desta terça-feira (20), o candidato ao Governo do Pará, Adolfo Oliveira (PSOL), se mostrou confiante com a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno e comentou sobre as expectativas com a possibilidade de governos de esquerda na Presidência, no Estado, caso seja eleito, e no município de Belém, considerando a gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, também do PSOL.

VEJA MAIS

“Temos a principal experiência de governo no Brasil da esquerda em Belém. Ter a possibilidade de ser governador do Pará nesse momento, pessoalmente, é uma alegria enorme, mas quem vai ganhar com isso é o povo, porque a gente vai ter condições de ter a mesma política na prefeitura de Belém, no estado e no governo federal”, declarou.

Citando o Bora Belém, Adolfo afirma que só a capital paraense tem programa de agenda mínima para tirar as pessoas da pobreza e declarou que pretende levar essa medida para todo o Pará. “Vou atender os 144 municípios”.