Eleições 2022: Adolfo Oliveira é entrevistado hoje pelo Grupo Liberal

O candidato ao Governo do Pará Adolfo Oliveira será entrevistado nesta terça-feira (20) pelo Grupo Liberal, a partir das 12h30. Concorrente pelo PSOL, ele possui atuação no movimento sindical da Universidade Federal do Pará (UFPA). A entrevista será transmitida ao vivo pelo site OLiberal.com, Youtube, Facebook e Instagram de O Liberal.

Adolfo Oliveira tem 37 anos, é geógrafo e professor da Universidade Federal do Pará (UFPA). Ele também é formado em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), pós-doutorado em Geografia pela Cardiff University, de Londres.

Nesta terça também haverá entrevista com Cleber Rabelo (PSTU), a partir das 15h. Amanhã serão entrevistados os candidatos Paulo Roseira e Flexa Ribeiro.

Todas as entrevistas terão duração de 60 minutos (1h) e serão transmitidas ao vivo pelo site OLiberal.com, Youtube, Facebook e Instagram, com chamadas com link nas demais redes Telegram, Whatsapp, Twitter, Getter, TikTok; e Rádio Liberal.

No dia seguinte, os jornais impressos O Liberal e Amazônia também terão um resumo das entrevistas.

Confira a data das próximas entrevistas

Governo do Estado:

- 21/9 (quarta): Paulo Roseira (Agir) às 15h;

- 22/9 (quinta): Dr. Felipe (PRTB) às 12h30;

- 28/9 (quarta): Zequinha (PL) às 12h30;

- 29/0 (quinta): Helder Barbalho (MDB) às 12h30.



Senado Federal

- 21/9 (quarta): Flexa Ribeiro (PP) às 12h30;

- 23/9 (sexta): Beto Faro (PT) às 12h30;

- 27/9 (terça): Mário Couto (PL) às 12h30;

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)