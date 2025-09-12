Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

MPPA ouve representantes da Prefeitura de Ananindeua sobre irregularidades na lei Aldir Blanc

Investigação é conduzida pela 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa de Ananindeua

O Liberal
fonte

MPPA informou ao Grupo Liberal que o caso está em fase de apuração, e de escuta de representantes do município (Reprodução / MPPA)

Representantes da Prefeitura de Ananindeua estão sendo ouvidos em investigação que apura possíveis irregularidades, após denúncia ingressada no Ministério Público do Pará (MPPA), acerca do Edital de Chamamento Público nº 002/2024, que trata da aplicação de recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) no município.

O edital sob investigação buscava selecionar 298 propostas de iniciativa artísticas e culturais nos segmentos: cultura popular, literatura, música, povos tradicionais de matriz africana,

audiovisual, capoeira, artes cênicas, artes visuais, cultura religiosa, carimbó, entre outros, além da reforma e manutenção do espaço para o museu Quilombo. O valor disponibilizado para o Edital foi de mais de R$3 milhões dividido entre as categorias de apoio e segmentos.

Em nota enviada à redação integrada de O Liberal, o MPPA esclarece que “a demanda encontra-se em fase de apuração, tendo já sido ouvidos representantes do município e o participante desclassificado". A investigação tramita em sigilo, e está em fase de diligências, ou seja, de coleta de informações e elementos probatórios essenciais para a conclusão do caso.

Os trabalhos estão sendo conduzidos pela promotora de justiça, Gruchenhka Oliveira Baptista Freire, da 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa de Ananindeua, que no início da semana realizou uma reunião com os representantes envolvidos no caso.

No edital, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria de Cultura, estabeleceu que para participar do projeto os fazedores de cultura precisavam comprovar atuação artística e residência na cidade há pelo menos dois anos. Ainda segundo o chamamento público, a Secretaria de Cultura tem até 30 de dezembro de 2025 para aprovar ou rejeitar relatório de execução de projetos.

A lei Aldir Blanc consiste na distribuição por meio de um modelo de transferência fundo-a-fundo, durante 5 anos (2023-2027), de um montante de R$ 3 bilhões de reais aos entes federativos, que são rateados conforme critérios de Fundos de Participação e coeficiente populacional.

Prefeitura de Ananindeua acumula histórico de denúncias 

A prefeitura de Ananindeua acumula um histórico de denúncias e investigações promovidas pelo Ministério Público do Estado. Abaixo, confira a síntese dos principais episódios sob investigação, envolvendo o nome do prefeito Daniel Santos.

Compra da fazenda – No ano de 2020, Daniel Santos compra uma fazenda de criação de gado, de R$ 16 milhões, em Tomé-Açu, nordeste do Pará. Conforme denúncia do jornalista Adriano Wilkson, que se apresenta nas redes sociais como repórter investigativo, o prefeito pediu a ajuda do empresário Danilo Linhares, dono da empreiteira Edifikka, com contratos com a prefeitura de Ananindeua para pagar a fazenda. O empresário foi quem pagou a fazenda particular do prefeito, o que evidencia uma relação financeira suspeita.

Compra de materiais hospitalares superfaturados no valor de R$ 261 milhões – O Ministério Público do Pará (MPPA) também abriu investigação sobre um suposto esquema de desvio de dinheiro do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep), por meio de fraudes como compras de material em valores superfaturados, entre 2018 e 2022, no Hospital Santa Maria de Ananindeua (HSMA), que na época tinha como sócio o atual prefeito de Ananindeua, Doutor Daniel. Os esquemas teriam causado prejuízo de R$ 261 milhões aos cofres públicos. A investigação tramita em segredo de Justiça.

Permanência à frente do Hospital Santa Maria de Ananindeua – Em 2022, então prefeito eleito de Ananindeua, Doutor Daniel deixou a sociedade do hospital. Mas, a ex-diretora do Iasep, Josynelia Tavares Raiol, disse em depoimento que ele teria permanecido no controle financeiro do HSMA. Segundo ela, o prefeito foi ao Iasep assim que assumiu o cargo, para se apresentar e tratar de “assuntos de pagamentos”. Na ocasião, ele teria se apresentado como dono do hospital, que recebe parte do orçamento de verba pública e outra parte de compensação do Iasep. “Sempre que tinha problema, era ele quem resolvia”, disse Josynelia, conforme depoimento que a CNN Brasil teve acesso.

Fechamento do hospital Anita Gerosa - Em janeiro de 2025, o Hospital Anita Gerosa, em Ananindeua, anunciou o encerramento definitivo do atendimento da maternidade para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir do dia 26 daquele mês. De acordo com a direção do Hospital Anita Gerosa, a interrupção dos atendimentos pelo SUS é atribuída à falta de repasse de verbas da Prefeitura de Ananindeua.

PSM de Ananindeua - Em fevereiro de 2025, Daniel Santos anunciou nas redes sociais que os atendimentos às gestantes seriam transferidos do Anita Gerosa para o PSM de Ananindeua, que apesar de inaugurado por Daniel em julho de 2024, seguiu fechado ao público.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

política

investigação prefeitura de ananindeua
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Líder do PL na Câmara diz que articula no STF para evitar que anistia seja barrada

12.09.25 8h28

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro reage à condenação do pai no STF e fala em ‘virar o jogo’

Deputado federal publicou mensagem nas redes sociais após decisão que condenou Jair Bolsonaro e outros aliados por tentativa de golpe de Estado

12.09.25 8h21

Lula se reúne com ministros no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira

12.09.25 7h42

BRASIL

PF prende 'Careca do INSS' e empresário por fraudes bilionárias

Investigações apontam desvio de R$ 6,3 bilhões em aposentadorias e pensões entre 2019 e 2024

12.09.25 7h31

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

julgamento no stf

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'vou atrás de cada um de vocês'

Deputado federal admite que pode ter se "excedido", mas justifica que as palavras mais duras existem para isso

09.09.25 9h53

'FOI LONGE DEMAIS'

Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feita em ato no 7 de Setembro

08.09.25 11h43

POLÍTICA

Silas Malafaia critica uso da bandeira dos EUA em ato pró-Bolsonaro: '100% contra'

Pastor diz que ficou indignado com símbolo estrangeiro no 7 de setembro

08.09.25 21h53

JULGAMENTO

Julgamento de Bolsonaro ao vivo no STF: veja como está a votação e o que esperar do quarto dia

Trama golpista chega ao 4º dia de análise nesta quarta (10/9), com placar de 2 a 0 pela condenação; Fux, Zanin e Cármen Lúcia ainda votarão

10.09.25 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda