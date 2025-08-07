Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Presidente da Câmara sinaliza a possibilidade de suspender deputados bolsonaristas

A oposição adotou diversas táticas para ocupar as Mesas da Câmara e do Senado em protesto à prisão domiciliar de Bolsonaro.

Estadão Conteúdo
fonte

Motta afirmou que o "diálogo prevaleceu", após dois dias de obstrução protagonizada pela oposição (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que providências serão tomadas até o final desta quinta-feira, 7, em referência à possibilidade de suspender deputados que obstruíram os trabalhos na Casa por mais de 30h.

Ao chegar à Câmara, Motta afirmou que o "diálogo prevaleceu". "Vamos trazer de volta o ambiente do debate e da defesa de ideias", disse.

Veja mais

image Oposição encerra ocupação do Senado após 47 horas e libera sessão remota
Após protesto de dois dias contra a prisão de Bolsonaro, senadores da oposição deixam o plenário e permitem retomada dos trabalhos legislativos

image Petista aciona Conselho Tutelar por deputada levar bebê de 4 meses a protesto na Câmara
Julia Zanatta disse em suas redes sociais ter usado o bebê como "escudo" para não ser retirada do local

Na noite desta quarta-feira, 6, após dois dias de obstrução protagonizada pela oposição, Motta retomou a cadeira para abrir a sessão plenária.

Houve resistência por parte dos bolsonaristas que, inicialmente, não queiram deixar o presidente iniciar os trabalhos. A sessão foi iniciada e encerrada após discurso do presidente da Câmara com um recado aos oposicionistas: "o País deve estar em primeiro lugar, e não projetos pessoais".

A oposição adotou diversas táticas para ocupar as Mesas da Câmara e do Senado em protesto à prisão domiciliar de Bolsonaro. Os deputados usaram esparadrapos para cobrir a boca e os olhos e a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) levou a filha de quatro meses para o plenário e sentou na cadeira de Motta com a bebê ao longo do dia. Na Casa Alta, alguns senadores chegaram a se acorrentar à mesa utilizada para comandar os trabalhos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/STF/PRISÃO DOMICILIAR/OPOSIÇÃO/OBSTRUÇÃO

Câmara

Motta

deputados

suspensão
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

pela anistia

Bebê, correntes e esparadrapos: as táticas da oposição para paralisar Câmara e Senado

O movimento começou depois do magistrado decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL)

07.08.25 15h18

tomará providências

Presidente da Câmara sinaliza a possibilidade de suspender deputados bolsonaristas

A oposição adotou diversas táticas para ocupar as Mesas da Câmara e do Senado em protesto à prisão domiciliar de Bolsonaro.

07.08.25 13h08

polêmica

Petista aciona Conselho Tutelar por deputada levar bebê de 4 meses a protesto na Câmara

Julia Zanatta disse em suas redes sociais ter usado o bebê como "escudo" para não ser retirada do local

07.08.25 12h58

prisão domiciliar

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visitas de Tarcísio e deputados

Ex-presidente está em prisão domiciliar

07.08.25 12h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

'bastidores do gabinete'

Ex-assessor de Alexandre de Moraes ameaça fazer revelações contra o ministro

Eduardo Tagliaferro afirma ter provas para denunciar a atuação de Moraes em seu gabinete

31.07.25 13h18

PORNOGRAFIA INFANTIL

Michelle Bolsonaro se pronuncia após prisão de tio por pornografia infantil: 'Revoltante'

Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira dama, foi preso na última sexta-feira (1º) por armazenar material de abuso sexual

02.08.25 14h26

"REAGE, BRASIL"

Michelle Bolsonaro chama Lula de 'cachaceiro sem vergonha' em ato em Belém

Ex-primeira-dama participou da manifestação “Reage, Brasil” na capital paraense e disse que atos têm como meta “acabar com o avanço da censura no Brasil”

03.08.25 18h33

Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro amplia ofensiva internacional e pode ser indiciado por coação

Deputado e ex-presidente Jair Bolsonaro são apontados como articuladores de pressão contra autoridades brasileiras

31.07.25 12h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda