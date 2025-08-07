Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Motta insinua que Eduardo Bolsonaro pode perder cargo e diz que discorda de 'alguns movimentos'

Segundo Motta, Eduardo será tratado "com base no regimento"

Estadão Conteúdo
fonte

Eduardo Bolsonaro (Foto: Instagram @bolsonarosp)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que respeita, mas não concorda com "alguns movimentos" feitos pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e sinalizou que pode decretar a perda do mandato de Eduardo.

"Temos um problema político-jurídico que envolve o deputado Eduardo Bolsonaro, que tomou a decisão de ir aos Estados Unidos e ficar lá defendendo teses que lhe são caras. E essas teses, nós temos que respeitar, ele está no exercício, apesar de não concordar com alguns movimentos que ele tem feito", afirmou, em entrevista à Coluna Igor Gadelha, do Portal Metrópoles.

Segundo Motta, Eduardo será tratado "com base no regimento". "É importante dizer que iremos tratar todo deputado com base no regimento. Não há previsibilidade para o exercício do mandato à distância no nosso regimento" disse.

Ainda de acordo com o presidente da Câmara, Eduardo fez uma escolha em ir aos EUA e ele sabia "do que não seria possível manter".

"O parlamentar, quando decidiu ir aos Estados Unidos, ele tinha um objetivo, sabia também daquilo que não seria possível manter, quando optou ficar à distância do seu mandato, do Estado que representa", analisou Motta.

Repetindo ameaças que tinha feito na semana passada, Eduardo disse que Motta poderia ser punido pelo governo americano caso "não cumpra o seu papel enquanto representante da sociedade".

"Eu não falo pelo governo americano, mas pode sim haver, como por exemplo ocorreu para Rodrigo Pacheco, que perdeu o seu visto. Ele perdeu o visto devido ao grande volume de pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes que nunca sequer foram analisados. Então o Pacheco, ex-presidente do Senado, foi visto como uma parte, uma peça que sustenta esse regime. Se continuar nessa toada de Alexandre de Moraes abusando do poder e nada sendo feito, pode sim, possivelmente, nas cenas dos próximos capítulos, isso daí ocorrer", afirmou Eduardo.

O governo dos Estados Unidos anunciou no dia 30 de julho punição a Moraes com a Lei Magnitsky. É a primeira autoridade de um país democrático a ser punida com as sanções previstas na norma, criada para restringir direitos de violadores graves dos direitos humanos.

A Lei Magnitsky prevê como punições a proibição de entrada nos Estados Unidos, o bloqueio de bens e propriedades em território americano, a proibição "extraterritorial de prestação de serviços por empresas com sede nos Estados Unidos aos alvos da punição.

Motta disse que um dos ônus do trabalho dele como presidente da Câmara é o equilíbrio. "Nós temos que fazer o que é certo e nada nos tirará desse foco", disse, em resposta à declaração de Eduardo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

HUGO MOTTA/EDUARDO BOLSONARO/MANDATO/PERDA/INSINUAÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

RESPOSTA

MPPA reage a ataques de Daniel Santos à instituição: 'decisão não anula gravidade dos fatos'

Em nota divulgada nesta quarta-feira (7), órgão diz que “continuará incansável na defesa do patrimônio público e no combate à corrupção”

07.08.25 19h06

deputado nos eua

Motta insinua que Eduardo Bolsonaro pode perder cargo e diz que discorda de 'alguns movimentos'

Segundo Motta, Eduardo será tratado "com base no regimento"

07.08.25 18h24

política

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de médicos particulares

Defesa deve comprovar necessidade de internação no prazo de 24 horas

07.08.25 17h14

mudança

Saiba quem é Andre Basbaum, novo presidente da EBC nomeado por Sidônio

A mudança no comando da empresa pública de comunicação ocorreu após Jean Lima pedir demissão do cargo na última segunda-feira, 2

07.08.25 17h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

'bastidores do gabinete'

Ex-assessor de Alexandre de Moraes ameaça fazer revelações contra o ministro

Eduardo Tagliaferro afirma ter provas para denunciar a atuação de Moraes em seu gabinete

31.07.25 13h18

PORNOGRAFIA INFANTIL

Michelle Bolsonaro se pronuncia após prisão de tio por pornografia infantil: 'Revoltante'

Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira dama, foi preso na última sexta-feira (1º) por armazenar material de abuso sexual

02.08.25 14h26

"REAGE, BRASIL"

Michelle Bolsonaro chama Lula de 'cachaceiro sem vergonha' em ato em Belém

Ex-primeira-dama participou da manifestação “Reage, Brasil” na capital paraense e disse que atos têm como meta “acabar com o avanço da censura no Brasil”

03.08.25 18h33

Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro amplia ofensiva internacional e pode ser indiciado por coação

Deputado e ex-presidente Jair Bolsonaro são apontados como articuladores de pressão contra autoridades brasileiras

31.07.25 12h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda