Tarcísio vê PL da Dosimetria como avanço possível e defende buscar 'próximos passos'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira, 11, que o PL da Dosimetria representa "o possível no momento" e defendeu que parlamentares bolsonaristas continuem trabalhando para que a pauta que beneficie o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) avance no Senado. A declaração foi dada durante a entrega de apartamentos em Carapicuíba (SP).

"Eu acho que é o possível no momento, eu entendo que a gente precisa buscar um caminho de pacificação, o reestabelecimento da justiça. Temos que dar os passos possíveis, o que era possível politicamente era isso, então vamos avançar com esse passo (PL da Dosimetria) e pensar depois nos próximos", afirmou o governador.

Tarcísio foi um dos principais articuladores da versão original do texto, o chamado PL da Anistia, que acabou transformado no PL da Dosimetria pelo relator Paulinho da Força (Solidariedade-SP). Foi também peça central para que a proposta tramitasse em regime de urgência na Câmara dos Deputados.

O PL da Anistia foi colocado em bloco com a PEC da Blindagem - movimento que desencadeou protestos em várias cidades do País e levou à estagnação das duas matérias. O texto acabou sendo reconfigurado para reduzir penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro e pela tentativa de golpe de Estado, sem conceder anistia.

Apontado durante meses como o principal nome da direita para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026, Tarcísio foi avisado na semana passada de que Jair Bolsonaro escolheu Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como seu sucessor na disputa presidencial. Contudo, aliados do governador ainda acreditam que ele pode ser o candidato do grupo.

Agora, o texto do PL da Dosimetria está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O relator, Esperidião Amin (PP-SC), deve apresentar seu parecer na quarta-feira, 17, e já sinalizou a possibilidade de reinserir a anistia no relatório.