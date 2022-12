Moraes manda prender blogueiro Oswaldo Eustáquio e youtuber Bismark Fugazza

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou a prisão do blogueiro Oswaldo Eustáquio e do youtuber Bismark Fugazza, ligado ao canal Hipócritas. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), os dois têm participado e incentivado as manifestações recentes contrárias ao resultado das eleições e que pedem intervenção militar contra a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações são do Jornal Folha de São Paulo e Metrópoles.

Eustáquio chegou a estar presente em uma audiência de uma comissão do Senado na qual apoiadores do atual presidente fizeram ataques ao processo eleitoral e ao Supremo. Na ocasião, chegou a ser pedida a prisão ou impeachment de Moraes.

VEJA MAIS

Ele já havia sido preso, em 2020, pela Polícia Federal em 2020, por determinação do próprio Moraes nos autos do inquérito dos atos antidemocráticos ocorridos naquele ano. Eustáquio estaria descumprido as condições impostas para sua liberdade.

Já a prisão de Bismark foi determinada pelo que tem feito ostensivamente em favor dos atos contra as eleições.

A decisão é da semana passada, mas a Polícia Federal (PF), mas os investigadores ainda não foram encontrados.