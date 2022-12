Alexandre de Moraes desbloqueia R$ 1,1 milhão do PL

As contas do PL foram bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após o partido, segundo entendimento do tribunal, ter agido de má-fé ao mostrar dados enganosos de que as urnas eletrônicas fabricadas antes de 2020 não poderiam ser identificadas, oque gerou uma multa de quase R$ 23 milhões. Até a multa ser paga, as contas foram congeladas. Mas, na quarta-feira, 21, o ministro determinou o desbloqueio parcial, no valor de R$ 1.155 673,44, para que a legenda pague dos salários de seus funcionários, relativos aos meses de dezembro de 2022, inclusive 13º salário, e janeiro de 2023. As informações são da Agência Estado.

VEJA MAIS

Segundo o despacho, o PL foi intimado a comprovar o valor necessário ao pagamento de seus funcionários “considerando a natureza alimentar” da verba. No entanto o valor liberado acabou sendo inferior ao requerido pela legenda. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que parte dos valores não foram comprovados.

O PL pediu ao Tribunal Superior Eleitoral a liberação de R$ 2.071.267,57, mas, segundo o presidente do TSE, só comprovou dívida de R$ 1.155.673,44. Segundo o partido, parte dos documentos só estaria disponível “quando da disponibilidade financeira do partido para pagamento dos encargos financeiros decorrentes do salário de seus funcionários”.