Operação da PF cumpre mais de 100 mandados contra suspeitos de organizar protestos pelo país

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (15), uma operação para cumprimento de mais de 100 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de organizar protestos que contestam o resultado das eleições. Autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a operação é relacionada à investigação sobre manifestações pelo país, mas não foram divulgados os nomes dos alvos. As informações são do G1 Nacional.

Os mandados estão sendo cumpridos no Distrito Federal e ainda nos estados do Acre, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.

VEJA MAIS

Além dos mandados, a Justiça também autorizou o bloqueio de contas e quebra do sigilo bancário dos investigados.

No dia 17 de novembro, Moraes já havia determinado o bloqueio de bens de 43 empresas e pessoas suspeitas de financiar os protestos pelo país - maioria delas é de Mato Grosso. Não se sabe ainda se essas pessoas e empresas estão entre os alvos da operação desta quinta-feira (15).