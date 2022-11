Moraes determina o bloqueio de contas de 43 pessoas suspeitas de ligação com manifestações

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio de contas ligadas a 43 pessoas físicas e jurídicas suspeitas de envolvimento com as manifestações realizadas em todo o País desde o dia 30 de outubro. De acordo com o magistrado, o objetivo da medida é frear a utilização de recursos para financiar esse atos. As informações são do G1 Nacional.

Muitas dessas manifestações resultaram na interdição de estradas. A decisão de Moraes, que está sob sigilo, foi tomada no dia 12 de novembro, logo após mais de 100 caminhões chegarem a Brasília com o objetivo de reforçar protestos na capital federal, especialmente em frente ao QG do Exército.

“Verifica-se o abuso reiterado do direito de reunião, direcionado, ilícita e criminosamente, para propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado do pleito eleitoral para Presidente e vice-Presidente da República, cujo resultado foi proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 30/10/2022, com consequente rompimento do Estado Democrático de Direito e a instalação de um regime de exceção”, escreveu Moraes.

Ainda pela decisão do ministro, a Polícia Federal deve tomar o depoimento de todos os alvos no prazo de dez dias.