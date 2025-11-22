Moraes determinou 'atendimento médico em tempo integral' a Bolsonaro em regime de plantão

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a disponibilização de atendimento médico em tempo integral ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em regime de plantão, durante a prisão preventiva na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. A informação consta da decisão que decretou a preventiva de Bolsonaro por "garantia da ordem pública".

Segundo o despacho, a prisão do ex-chefe do Executivo, cumprida na manhã deste sábado, 22, teria que se dar com "todo o respeito à dignidade" de Bolsonaro, "sem a utilização de algemas e sem qualquer exposição midiática".

A audiência de custódia do ex-presidente está marcada para este domingo, 23, às 12 horas, por videoconferência.

Ainda de acordo com o despacho de Moraes, o STF terá de autorizar todas as visitas a Bolsonaro, salvo a dos advogados e da equipe médica que acompanha o tratamento de saúde do ex-presidente.

O ministro do STF pediu ao presidente da 1ª Turma do STF, Flávio Dino, a convocação de sessão virtual extraordinária para segunda, 24, para referendar a decisão da prisão do ex-presidente.