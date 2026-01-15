Capa Jornal Amazônia
Moraes determina ida de Bolsonaro para a 'Papudinha'

Ex-presidente deixa a superintendencia da Polícia Federal (PF), onde cumpria pena

Bolsonaro vai para a 'papudinha', por decisão de Moraes

Nesta quinta-feira (15), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determina a transferência do ex-presidente Bolsonaro para a "Papudinha", para uma sala no batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF). A mudança mantém algumas regalias, como acesso a serviços de saúde e equipes preparadas, além de modificar a estrutura da acomodação atual, na superintendência da Polícia Federal (PF), onde o réu cumpria pena até o momento.

O novo local recebe o nome de "Papudinha" popularmente por estar localizado próximo ao Complexo Penitenciário da Papuda. A transferência do réu se dá em meio as suas reclamações sobre a estrutura da cela, a exemplo do barulho do ar-condicionado. A defesa do ex-presidente já argumenta a possibilidade de cumprimento de pena em domicílio, mas enfrentam resistência da justiça, que exige novas perícias médicas para mudanças futuras.

image Flávio Bolsonaro minimiza post de Michelle sobre Tarcísio e diz que não vai cobrar apoio

image Michelle Bolsonaro conversa com Gilmar Mendes para pedir prisão domiciliar a Bolsonaro
Michelle busca sensibilizar ministros da Corte para que conversem com o ministro Alexandre de Moraes

image Carlos Bolsonaro mira Tarcísio e ironiza discurso de 'CEO'
A postagem de Carlos Bolsonaro ocorreu um dia depois que Cristiane de Freitas afirmou em uma rede social que o Brasil necessita de "um novo CEO"

O ex-presidente será levado para o 19º Batalhão da PM-DF, onde também estão o ex-ministro Anderson Torres e Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
