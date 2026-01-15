Moraes determina ida de Bolsonaro para a 'Papudinha'

Nesta quinta-feira (15), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determina a transferência do ex-presidente Bolsonaro para a "Papudinha", para uma sala no batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF). A mudança mantém algumas regalias, como acesso a serviços de saúde e equipes preparadas, além de modificar a estrutura da acomodação atual, na superintendência da Polícia Federal (PF), onde o réu cumpria pena até o momento.

O novo local recebe o nome de "Papudinha" popularmente por estar localizado próximo ao Complexo Penitenciário da Papuda. A transferência do réu se dá em meio as suas reclamações sobre a estrutura da cela, a exemplo do barulho do ar-condicionado. A defesa do ex-presidente já argumenta a possibilidade de cumprimento de pena em domicílio, mas enfrentam resistência da justiça, que exige novas perícias médicas para mudanças futuras.

O ex-presidente será levado para o 19º Batalhão da PM-DF, onde também estão o ex-ministro Anderson Torres e Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF).