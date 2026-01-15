Transferência de Bolsonaro foi efetivada e ex-presidente já está na Papudinha

O Supremo Tribunal Federal (STF) informou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já foi transferido para sua cela no 19º Batalhão da Polícia Militar, a Papudinha. Ele cumpria pena na Superintendência da Polícia Federal (PF).

Na decisão, Moraes destacou que a transferência permitirá aumento dos horários de visitas (2h para 6h) e maior número de refeições diárias (de 3 para 5). A sala na Papudinha também tem uma área maior, de 64,8 m², com banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e área externa. A sala na PF tem apenas 12 m², e as acomodações se limitam a quarto e banheiro.

A sala é separada da unidade dividida entre o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, que também foram condenados por tentativa de golpe de Estado e cumprem pena na Papudinha. As celas são semelhantes e ambas comportam quatro pessoas.