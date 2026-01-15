Carlos Bolsonaro mira Tarcísio e ironiza discurso de 'CEO'

Carlos Bolsonaro, ex-vereador do Rio, criticou o ex-governador João Doria após a primeira-dama de São Paulo, Cristiane de Freitas, sugerir uma possível candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência. O político publicou nesta quarta-feira, 14, uma imagem de Doria com a manchete "CEO de São Paulo", em uma clara reação às recentes movimentações políticas.

A postagem de Carlos Bolsonaro ocorreu um dia depois que Cristiane de Freitas afirmou em uma rede social que o Brasil necessita de "um novo CEO", em direta referência a seu marido. Esta declaração foi curtida pelo próprio governador e compartilhada pela ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Em vídeo divulgado no Instagram, Tarcísio de Freitas criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nas imagens, o governador declarou que a atual gestão "envelheceu" e que o País carece de algo "moderno".

Histórico de Alianças e Rupturas

João Doria foi aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018, período em que adotou o slogan "Bolsodoria" durante a campanha para o governo paulista. Contudo, a aliança se rompeu ainda no mandato, e a família Bolsonaro passou a acusar o ex-tucano de se beneficiar politicamente da imagem do então presidente.

Horas antes da publicação com a imagem de Doria, Carlos Bolsonaro já havia lançado críticas indiretas a ex-aliados e a setores da direita que se posicionam como alternativa ao bolsonarismo. Ele atacou "isentões" e políticos eleitos com o apoio do ex-presidente.

Tarcísio no Cenário Político da Direita

Essa série de movimentações políticas ocorre um dia depois que um levantamento do instituto Meio/Ideia apontou Tarcísio de Freitas como o nome mais competitivo da direita em um eventual confronto eleitoral com Lula.

No mesmo dia, o senador Flávio Bolsonaro (PL) disse contar com o apoio de Tarcísio e fez um apelo para que os setores mais duros do bolsonarismo evitem pressionar o governador de São Paulo.

Em sintonia com a postura de Carlos, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) retuitou uma postagem do blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo no X. A publicação afirmava que "o bolsonarismo não quer um CEO" e qualificava essa fala como "positivismo estúpido típico de milico".

A Situação de Jair Bolsonaro e a Sucessão

Jair Bolsonaro está preso desde novembro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por cinco crimes.

Em 25 de dezembro, o senador Flávio Bolsonaro leu uma carta, assinada por seu pai, na qual o ex-presidente confirmava o filho como seu pré-candidato para a disputa pelo Palácio do Planalto em outubro.