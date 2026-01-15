Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Michelle Bolsonaro conversa com Gilmar Mendes para pedir prisão domiciliar a Bolsonaro

Michelle busca sensibilizar ministros da Corte para que conversem com o ministro Alexandre de Moraes

O Liberal
fonte

Michelle Bolsonaro afirmou estar vivendo um “drama particular” e fez um apelo em favor do marido (Reprodução/Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro procurou, nesta semana, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, para pedir a concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações foram divulgadas pelo blog da jornalista Andréia Sadi.

Segundo relatos de aliados do ex-presidente obtidos pelo blog, Michelle busca sensibilizar ministros da Corte para que conversem com o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, a respeito das condições de saúde de Bolsonaro. A avaliação do grupo é de que o ex-presidente não teria condições de permanecer preso devido a problemas médicos.

VEJA MAIS 

image Michelle Bolsonaro reage a críticas de Allan dos Santos após post de vídeo de Tarcísio

image Defesa de Bolsonaro volta a pedir prisão domiciliar
Saúde do ex-presidente estaria debilitada

Bolsonaro está detido na superintendência da Polícia Federal, em Brasília. No fim de dezembro, ele deixou o local para passar por uma cirurgia para tratamento de hérnia inguinal bilateral. Também foi submetido a procedimentos para tentar controlar crises recorrentes de soluço.

Na semana passada, o ex-presidente passou mal e sofreu uma queda no local onde cumpre pena. Ele foi levado a um hospital para a realização de exames e, posteriormente, retornou à sede da Polícia Federal.

De acordo com os relatos, Michelle Bolsonaro afirmou estar vivendo um “drama particular” e fez um apelo em favor do marido. Nos bastidores, bolsonaristas afirmam que alguns ministros do STF demonstrariam discordância em relação à condução do caso pelo relator, o que teria motivado a ex-primeira-dama a procurar outros integrantes da Corte.

Procurado, Gilmar Mendes confirmou a realização do encontro, mas não comentou o teor da conversa nem as informações divulgadas pelo blog.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Carlos Bolsonaro mira Tarcísio e ironiza discurso de 'CEO'

A postagem de Carlos Bolsonaro ocorreu um dia depois que Cristiane de Freitas afirmou em uma rede social que o Brasil necessita de "um novo CEO"

15.01.26 13h33

Flávio Bolsonaro minimiza post de Michelle sobre Tarcísio e diz que não vai cobrar apoio

15.01.26 12h48

Apelo

Michelle Bolsonaro conversa com Gilmar Mendes para pedir prisão domiciliar a Bolsonaro

Michelle busca sensibilizar ministros da Corte para que conversem com o ministro Alexandre de Moraes

15.01.26 11h53

Michelle Bolsonaro reage a críticas de Allan dos Santos após post de vídeo de Tarcísio

15.01.26 11h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Mudança de secretaria

Ualame Machado é exonerado da Segurança Pública; governo reorganiza secretarias

Ualame foi nomeado secretário de segurança em 2018 pelo governador Helder Barbalho

12.01.26 11h17

Aniversário de Belém

Prefeitura de Belém decreta ponto facultativo segunda-feira (12), aniversário de 410 anos da cidade

Órgãos municipais devem manter escalas para garantir o funcionamento dos serviços considerados essenciais ao interesse público

07.01.26 19h03

METÁFORA

Em vídeo na praia, Lula pede fim de preconceito entre esquerda e direita

Presidente utilizou encontro de ondas na Restinga da Marambaia como metáfora para a união nacional

10.01.26 17h49

Prisão

'Tenho inveja de Nicolás Maduro', declara Eduardo Bolsonaro

Maduro foi preso no dia 3 de janeiro e está detido em Nova York em uma prisão conhecida como 'inferno na terra'

13.01.26 11h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda