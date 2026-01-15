Michelle Bolsonaro conversa com Gilmar Mendes para pedir prisão domiciliar a Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro procurou, nesta semana, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, para pedir a concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações foram divulgadas pelo blog da jornalista Andréia Sadi.

Segundo relatos de aliados do ex-presidente obtidos pelo blog, Michelle busca sensibilizar ministros da Corte para que conversem com o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, a respeito das condições de saúde de Bolsonaro. A avaliação do grupo é de que o ex-presidente não teria condições de permanecer preso devido a problemas médicos.

Bolsonaro está detido na superintendência da Polícia Federal, em Brasília. No fim de dezembro, ele deixou o local para passar por uma cirurgia para tratamento de hérnia inguinal bilateral. Também foi submetido a procedimentos para tentar controlar crises recorrentes de soluço.

Na semana passada, o ex-presidente passou mal e sofreu uma queda no local onde cumpre pena. Ele foi levado a um hospital para a realização de exames e, posteriormente, retornou à sede da Polícia Federal.

De acordo com os relatos, Michelle Bolsonaro afirmou estar vivendo um “drama particular” e fez um apelo em favor do marido. Nos bastidores, bolsonaristas afirmam que alguns ministros do STF demonstrariam discordância em relação à condução do caso pelo relator, o que teria motivado a ex-primeira-dama a procurar outros integrantes da Corte.

Procurado, Gilmar Mendes confirmou a realização do encontro, mas não comentou o teor da conversa nem as informações divulgadas pelo blog.