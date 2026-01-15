Capa Jornal Amazônia
Michelle Bolsonaro reage a críticas de Allan dos Santos após post de vídeo de Tarcísio

Estadão Conteúdo

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) reagiu nesta quinta-feira, 15, a declarações do blogueiro Allan dos Santos, classificando críticas feitas por ele como ataques pessoais e uma tentativa de desqualificar mulheres no debate político.

Allan dos Santos questionou o fato de Michelle ter compartilhado, em suas redes sociais, um vídeo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). No registro, a primeira-dama paulista, Cristiane de Freitas, afirma que o Brasil "precisa de um novo CEO", em referência ao marido.

Em publicações no X (antigo Twitter), Michelle afirmou que o influenciador não tem conhecimento sobre as conversas que ela mantém com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse que as acusações feitas contra ela se baseiam em "suposições" e "bravatas". Segundo a ex-primeira-dama, Allan estaria reproduzindo interesses de terceiros com o objetivo de atingir possíveis adversários políticos.

Para o blogueiro, a republicação do vídeo indicaria alinhamento político de Michelle com setores do Centrão. Ele também comparou a atitude da ex-primeira-dama ao comportamento do ex-vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL-SC), sugerindo tratamento diferenciado dentro do próprio campo bolsonarista.

Em resposta, Michelle disse que não aceita ser intimidada ou ter sua atuação nas redes sociais tutelada por terceiros. Afirmou ainda que tem liberdade para publicar conteúdos com os quais concorda e ressaltou que nem mesmo Jair Bolsonaro interfere em suas posições públicas.

Segundo ela, o vídeo foi compartilhado por ela por abordar uma mensagem econômica considerada relevante e não por uma leitura eleitoral direta. Michelle também afirmou que a curtida ao comentário de Cristiane de Freitas se deu por se tratar de uma amiga pessoal e que, em sua interpretação, a fala sobre "novo CEO" não indicava necessariamente a candidatura de Tarcísio.

A ex-primeira-dama disse que a crítica de Allan dos Santos extrapola o debate político e assume caráter pessoal, reforçando que continuará se posicionando publicamente conforme suas convicções.

.
