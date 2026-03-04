Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Eleições 2026: saiba quem deve deixar cargos públicos para o pleito

Prazos de desincompatibilização variam de três a seis meses. Quem descumprir as regras da Justiça Eleitoral pode ser considerado inelegível.

Gabriel da Mota
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Sérgio Lima / Arquivo O Liberal)

No dia 4 de outubro de 2026, cerca de 150 milhões de eleitores brasileiros vão às urnas para escolher representantes do Executivo e do Legislativo em níveis estadual e nacional. Para participar da disputa, os pré-candidatos que ocupam cargos públicos devem cumprir os prazos de desincompatibilização, que consistem no afastamento obrigatório da função ou cargo. O objetivo da medida é evitar o abuso do poder político ou econômico, garantindo a paridade de armas e a igualdade de condições entre os concorrentes no pleito. Caso os prazos não sejam respeitados, o interessado poderá ser considerado inelegível.

Os períodos de afastamento variam de três a seis meses antes da votação, dependendo da posição ocupada e do cargo almejado. Autoridades como ministros de Estado, governadores que pretendem disputar outros postos, secretários de Estado e magistrados devem deixar suas funções seis meses antes do dia da eleição. "Só está dispensado de se desincompatibilizar aquele chefe do Executivo que concorre ao mesmo cargo. Nessas eleições, temos como exemplo os governadores que irão se candidatar à reeleição", explica o advogado eleitoral Robério d'Oliveira.

Diferente das funções técnicas ou de confiança no Executivo, os detentores de mandatos legislativos possuem regras que permitem a permanência no cargo. Senadores e deputados podem disputar qualquer vaga sem a necessidade de renúncia. "O Legislativo não reclama desincompatibilização. Um deputado estadual pode se candidatar a deputado estadual sem se descompatibilizar, assim também um deputado federal e um senador", relata d'Oliveira. Já os servidores públicos em geral, das esferas federal, estadual e municipal, precisam se afastar três meses antes do pleito.

Em cenários de sucessão estadual, onde o titular renuncia ao cargo para concorrer a outro, o vice-governador que assume a gestão passa a ser juridicamente um candidato à reeleição. Mesmo que o novo ocupante permaneça na titularidade por poucos meses (entre abril e dezembro), o pedido de registro de candidatura já o enquadra nessa categoria. "O Supremo já decidiu muito sobre essa matéria. Então, na verdade, a autoridade que assume já é candidata à reeleição", destacou o advogado Robério d'Oliveira.

Veja quais condutas são proibidas para agentes públicos

Além dos prazos de saída, a administração pública fica sujeita a uma série de condutas vedadas no ano eleitoral para evitar que a estrutura do Estado seja confundida com a campanha. Nos três meses que antecedem o pleito, autoridades ficam proibidas de comparecer a inaugurações de obras públicas e de realizar nomeações ou contratações temporárias de servidores. "Há restrição no gasto com propaganda institucional e restrição à nomeação de servidores", afirma d'Oliveira.

Outra proibição rigorosa diz respeito aos programas sociais. Governos estaduais e o governo federal não podem iniciar novos projetos dessa natureza no ano da eleição. Apenas programas que já estavam em andamento no ano anterior podem ser mantidos. "Um ‘Bolsa Família’ estadual, por exemplo, não pode começar em 2026 porque é um ano de eleição estadual", detalha o especialista. O eventual segundo turno para os cargos de presidente e governador está previsto para o dia 25 de outubro.

Resumo dos prazos e regras

  • 6 meses (até 4 de abril): ministros de Estado, governadores (para outros cargos), secretários estaduais, magistrados e membros do Ministério Público
  • 4 meses (até 4 de junho): autoridades policiais, civis ou militares com exercício no município e dirigentes de entidades mantidas por recursos da Previdência Social
  • 3 meses (até 4 de julho): servidores públicos em geral da União, estados e municípios
  • Permanência autorizada: candidatos à reeleição para o Executivo e membros do Poder Legislativo (senadores e deputados)

Condutas vedadas (3 meses antes do pleito)

  • Nomeação, exoneração sem justa causa ou contratação temporária de servidores
  • Comparecimento de candidatos em inaugurações de obras públicas
  • Início de novos programas sociais por parte do governo estadual ou federal
  • Excesso de gastos com propaganda institucional da administração pública
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eleições 2026

desincompatibilização

justiça eleitoral

prazos
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Após polêmicas de agressão, Dado Dolabella diz que 'lutará pelas crianças e mulheres' na política

O ator possui histórico de agressões contra Luana Piovani e crise de ciúmes com Wanessa Camargo

04.03.26 10h34

REGRAS

Eleições 2026: saiba quem deve deixar cargos públicos para o pleito

Prazos de desincompatibilização variam de três a seis meses. Quem descumprir as regras da Justiça Eleitoral pode ser considerado inelegível.

04.03.26 7h00

COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA

Senado debate apreensão de gado pelo Ibama no Pará nesta quarta-feira (04)

Zequinha Marinho preside a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), que realiza a audiência pública

03.03.26 22h27

decisão

Flávio Dino proíbe saque em dinheiro de recursos de emendas parlamentares

Na decisão, Dino determinou que o Banco Central (BC) regulamente a medida em até 60 dias

03.03.26 22h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Manifestação

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ saiu às ruas em Belém neste domingo

Manifestação integra uma agenda de mobilizações nacional, que planeja protestos em outras capitais

01.03.26 13h09

INOVAÇÕES

Minha Casa Minha Vida amplia alcance e cria novas modalidades de crédito habitacional

Ministro das Cidades, Jader Filho, detalha inclusão da classe média, linha para reformas, compra assistida e novos modelos de financiamento

28.02.26 12h07

decisão

Justiça atende MPPA e obriga prefeitura de Abaetetuba a realizar concurso público

Decisão estabelece cronograma para publicação de edital em até 150 dias e multa em caso de descumprimento

24.02.26 18h30

POLÍTICA

Gleisi afirma que bolsonaristas foram à Paulista 'fantasiados de brasileiros' para atacar Lula

A ministra também afirmou que uma coordenadora do escritório de Flávio seria cunhada do dono do banco, Daniel Vorcaro.

01.03.26 18h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda