Moraes cita condenação e risco de fuga e mantém Braga Netto preso

Braga Netto foi condenado a 26 anos de prisão em regime inicial fechado

Estadão Conteúdo
fonte

General Braga Netto (Foto: Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve nesta segunda-feira, 03, a prisão preventiva do general Walter Braga Netto.

Em sua decisão, o ministro cita a condenação do ex-ministro no processo da trama golpista e o "fundado receio de fuga do réu".

"Na presente hipótese, estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade", justificou o ministro.

Braga Netto foi condenado a 26 anos de prisão em regime inicial fechado, mas a pena ainda não começou a ser cumprida porque há recursos pendentes.

"O término do julgamento do mérito da presente Ação Penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e, portanto, da decisão condenatória", acrescentou Moraes.

A pena de Braga Netto foi a segunda mais alta entre os réus do "núcleo crucial" da trama golpista - apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma sentença maior.

Os recursos do ex-ministro e dos demais acusados no processo serão analisados a partir da próxima sexta, 7, no plenário virtual da Primeira Turma do STF.

Palavras-chave

TRAMA GOLPISTA/STF/MORAES/BRAGA NETTO
Política
