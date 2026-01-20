Capa Jornal Amazônia
Moraes autoriza visita de Tarcísio a Bolsonaro, nesta quinta, em prisão de Brasília

Estadão Conteúdo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão em Brasília. A visita ficou marcada para esta quinta-feira, 22, entre 8h e 10h. O pedido de autorização para a visita foi feito ontem pela defesa de Bolsonaro.

Na mesma decisão, Moraes também autorizou outras duas visitas solicitadas por Bolsonaro: do irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Diego Torres Dourado (para o dia 28 de janeiro), e do pecuarista Bruno Scheid (para 29 de janeiro).

Bolsonaro foi transferido na semana passada da Superintendência da Polícia Federal para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda. A unidade é conhecida como "Papudinha". O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por condenação no inquérito da trama golpista.

No despacho, o ministro lembrou que as visitas devem observar as regras estabelecidas pelo estabelecimento prisional, por motivos de organização administrativa e segurança. No caso da Papudinha, é permitida a entrada de até dois visitantes ao mesmo tempo. Os dias permitidos para visitação são nas quartas e quintas-feiras, nos horários de 8h às 10h, 11 às 13h, ou 14h às 16h.

Palavras-chave

BOLSONARO/PRISÃO

Tarcísio

visita
Política
