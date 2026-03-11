Capa Jornal Amazônia
Moraes autoriza visita de assessor de Trump a Bolsonaro

Os advogados de Bolsonaro tinham solicitado autorização excepcional para que a visita ocorresse no dia 16 de março

Estadão Conteúdo
fonte

Ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (Foto: Fabio Rodrigues - Pozzebom / Agência Brasil)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou na noite da terça-feira, 10, que Darren Beattie, assessor sênior do governo Donald Trump para políticas relacionadas ao Brasil, visite o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Papudinha. A visita ocorrerá na quarta-feira da semana que vem, dia 18.

A defesa de Bolsonaro havia pedido permissão ao ministro mais cedo. O visitante, Darren Beattie, cumprirá agenda oficial no Brasil. Ele estará em Brasília por curto período, circunstância que inviabiliza a visita nas datas ordinárias previstas (quartas-feiras e sábados).

Os advogados de Bolsonaro tinham solicitado autorização excepcional para a visita ocorrer no dia 16 de março, no período da tarde. Uma alternativa era o dia 17, pela manhã ou no início da tarde. A defesa afirmou que todas as regras de segurança e controle do estabelecimento prisional seriam observadas.

Moraes fixa data

Moraes, porém, rejeitou as datas propostas pela defesa do ex-presidente. O ministro afirmou que não há previsão legal ou excepcionalidade para realizar alteração específica de dia de visitação. Segundo ele, os visitantes devem se adaptar ao regime do estabelecimento prisional, e não o contrário. Com isso, a visita foi fixada para o dia 18 de março.

No dia 2 de março, ao negar o pedido de prisão domiciliar ao ex-presidente, Moraes fez um comentário. Ele afirmou que Bolsonaro tem recebido grande quantidade de visitas de deputados federais, senadores, governadores e outras figuras públicas. O ministro destacou que isso comprova intensa atividade política e reforça os atestados médicos que apontam sua boa condição de saúde física e mental.

Críticas de Beattie

Nomeado no mês passado para o cargo, Darren Beattie é o responsável por conduzir as políticas e ações de Washington em relação a Brasília. O assessor é um crítico do governo Lula e também da atuação do ministro Alexandre de Moraes.

Em julho do ano passado, Beattie fez declarações nas redes sociais. Ele disse que Moraes é o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição dirigido contra Bolsonaro.

.
