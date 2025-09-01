Moraes autoriza visita de Arthur Lira a Bolsonaro na véspera do julgamento da trama golpista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira, 1º, véspera do início do julgamento da trama golpista.

Foi a defesa de Bolsonaro quem pediu autorização do STF para a visita. O ex-presidente e o deputado não informaram o motivo do encontro.

Moraes avisou em sua decisão que o carro do ex-presidente da Câmara precisará ser revistado ao deixar o condomínio, como ocorre com todos os veículos.

"Ressalto que, nos termos da decisão de 30/8/2025 acima referida, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu", escreveu Moraes.

Recentemente, Lira criticou a prisão domiciliar do ex-presidente, considerada por ele uma medida "exagerada".

A Primeira Turma começa a julgar amanhã o "núcleo crucial" do plano de golpe. Além de Bolsonaro, também respondem ao processo Walter Braga Netto (ex-ministro da Defesa e Casa Civil), Augusto Heleno (ex-ministro do GSI), Alexandre Ramagem (deputado federal e ex-diretor da Abin), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa), Almir Garnier (ex-comandante da Marinha) e Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Bolsonaro).