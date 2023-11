Ministros participam de congresso de Direito em universidade de Belém

Os ministros Navarro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, estarão em Belém para participar de um congresso sobre Direito promovido por uma universidade privada da região, que acontecerá de 9 a 11 de novembro no Hangar - Centro de Convenções da Amazônia.

A conferência Magna será presidida pelo ministro Navarro Dantas, a partir das 19h, e será sobre “Direito, Inovações Tecnológicas e Amazônia”. Com o tema “Direto e Amazônia: novas perspectivas do sistema de justiça", o evento pretende homenagear a ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e diretora geral da Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará, desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Os três dias de congresso contarão com 19 conferências e 31 conferencistas convidados. A expectativa é que dois mil acadêmicos participem do evento, que também terá a participação da subprocuradora-geral da República, Rachel Dodge, e do jornalista investigativo da Rede Globo, Valmir Salaro, que falará sobre o "Caso da Escola Base".

O pró-reitor de Ensino da universidade, Éden Ferreira, pontuou que o congresso pretende reforçar o debate sobre os direitos fundamentais aliados às transformações jurídicas. "Precisamos reforçar que o debate e a atualização dos estudantes de Direito são fundamentais para acompanhar as transformações e contribuir com soluções inovadoras para os desafios jurídicos dentro e fora desse território. É um espaço voltado para estudantes e profissionais poderem mergulhar nas complexidades e desafios enfrentados dentro do bioma em que vivem", disse o gestor.