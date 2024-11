Ministro do STF recebe título em Belém e fala sobre aproximação com a Amazônia

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e vice-presidente da corte, Luiz Edson Fachin, esteve em Belém na manhã desta segunda-feira (11/11), para receber o título honoris causa. A titulação foi dada pela Universidade da Amazônia (Unama) como reconhecimento à atuação do magistrado em favor da democracia e da justiça no país. Fachin afirma que sua aproximação com a Amazônia é antiga e destaca a importância em se discutir os rumos da região, em especial, devido à aproximação da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop 30), sediada na capital paraense, em novembro de 2025.

Para o magistrado, é necessário considerar a relevância global do território que compreende a Amazônia. Sua proximidade com a região também discorre sobre este debate, e, por isso, espera que o tema se aprofunde na agenda de discussões dentro e fora do país. Ele descreve a temática como “a questão do século XXI” e enfatiza o protagonismo da região e do país no encontro climático, devido à sua biodiversidade.

“Nós estamos às vésperas da Cop 30, sendo mais do que oportuno que se coloque no palco das discussões a importância deste bioma para o equilíbrio climático, não apenas do Brasil, mas do próprio planeta… o Brasil tem muito a dizer neste século sobre crise climática, sobre proteção do meio ambiente e desenvolvimento com sustentabilidade que, ao mesmo tempo que atenda as demandas sociais também corresponda a proteção das comunidades indígenas e dos povos da floresta”, explica Fachin.

Além de já possuir atuação em espaços de discussão sobre a proteção do bioma amazônico, Fachin explica que a sala de aula também tem um significado especial por ter a missão de educar em qualquer espaço. Nesse sentido, a titulação entregue pela universidade em Belém une dois aspectos principais da sua trajetória pessoal e profissional.

“A relação que tenho com a região amazônica é de muitos anos, já faz mais de três décadas que integro fóruns de discussão sobre a necessidade de proteção do bioma amazônico e, ao mesmo tempo, isso celebra também uma reunião da vida acadêmica que tive antes de entrar no tribunal com a produção de conhecimento, ciência e tecnologia na visão amazônica”, afirma.

Ao seu lado, estavam presentes representantes de todos os poderes do estado, além dos representantes da instituição de ensino. A reitora da instituição, Maria Betânia Fidalgo, estava entre os representantes da universidade e explica que a entrega de títulos de reconhecimento são oferecidos sempre a personalidades da área que contribuem com a sociedade.

“Esse é um título instituído pelo Conselho Superior da Universidade da Amazônia, e concedido para pessoas da área jurídica que tenham um grande destaque na qualidade acadêmica e na qualidade profissional do que desenvolveram, principalmente na construção de teses dentro dos direitos fundamentais”, afirma a reitora.