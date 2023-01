Ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula quer criar política de geração de renda a pescadores

A defesa à criação de políticas públicas para geração de renda e apoio a pescadores artesanais foi destaque no discurso do novo ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, que assumiu o cargo na tarde desta terça-feira (3) em Brasília. Como a Pasta deixou de existir em 2015 e tinha status de Secretaria no governo passado, a posse de André de Paula marca o retorno do Ministério da Pesca ao governo federal. As informações são da Agência Brasil.

“O novo Ministério sinaliza o apoio ao desenvolvimento mais amplo da pesca artesanal, da aquicultura e da pesca industrial, cujo equilíbrio entre produção de alimentos saudáveis, geração de renda e trabalho, participação e justiça socioambiental devem caminhar juntos”, afirmou.

O ministro adotou o tom de reconstrução, referindo-se às políticas públicas voltadas à sociedade, sobretudo aos mais necessitados. “O momento é de reconstrução, união e resgate. A recriação do Ministério expressa um decisivo momento para o Brasil e um gesto valioso do governo do presidente Lula, que guarda consonância com as demandas históricas e populares da sociedade”, disse.

Durante sua fala, ele pregou a promoção do desenvolvimento sustentável da pesca “para desenvolver renda e segurança alimentar a milhares de pescadores no esforço de uma gestão responsável”, bem como o estímulo ao aumento da produção aquicultora no país. A ideia é abrir novos mercados de exportação e também enfrentar o problema da fome.

André de Paula citou como questões prioritárias para o Ministério investimentos da pesca e aquicultura, a retomada na emissão de licenças para embarcações pesqueiras e da carteira profissional de pescadores.