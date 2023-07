Ministro da Casa Civil recebe Celso Sabino, que pode ser nomeado para o Turismo nesta sexta-feira

Um dia depois de ter se reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aceitado o convite para ser ministro do Turismo, o deputado federal paraense Celso Sabino (União Brasil) foi recebido, nesta sexta-feira (14), pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. O encontro ocorreu no início da tarde, no gabinete de Costa, no Palácio do Planalto.

VEJA MAIS

Em nota, a Casa Civil informou que a nomeação de Sabino ao cargo de ministro pode ser oficializada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) ainda nesta sexta-feira. A cerimônia de posse está prevista para ocorre em agosto, após o recesso parlamentar. Ainda de acordo com a Casa Civil, o futuro ministro se colocou a disposição do governo e "com muita vontade de trabalhar".

Sabino ficará no lugar ministra Daniela Carneiro, que voltará a atuar como deputada federal. Ele foi indicado pelo União Brasil, partido com o qual Daniela está em litígio na Justiça Eleitoral para sair sem perder o cargo de deputada. Com a saída dele da Câmara dos Deputados, Hélio Leite assume a vaga aberta na bancada paraense.