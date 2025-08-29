Capa Jornal Amazônia
Ministro Celso Sabino nega saída do governo federal

'Não são verídicos os rumores sobre a sua saída do Ministério do Turismo', informou a Assessoria de Imprensa ao Grupo Liberal

O Liberal
fonte

Celso Sabino desmente saída do governo federal e informa que, nesta sexta-feira (29), visitou em Belém a instalação das primeiras placas de sinalização turística da cidade, um investimento de R$ 4,7 milhões do Ministério do Turismo (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O ministro do Turismo, Celso Sabino, segue trabalhando pelo turismo e desenvolvimento do Brasil, não sendo verídicos os rumores sobre a sua saída da Pasta. A informação é da Assessoria de Imprensa do ministro paraense, enviada em nota, com exclusividade ao Grupo Liberal, na noite desta sexta-feira (29).

Mais cedo, vários sites nacionais anunciaram, em tom especulativo, sem falas do próprio ministro, que ele havia decidido deixar o governo federal. A notícia saída seria motivada pela formação da federação entre PP e União Brasil, oficializada em abril deste ano, o que teria ajudado opositores a assumirem a CPMI do INSS e tem sinalizado uma guinada à oposição.

No entanto, a Assessoria do ministro desmentiu a notícia de saída do governo, inclusive afirmou que ele trabalhou em Belém, nesta sexta-feira, onde vistoriou a instalação da nova sinalização turística bilíngue da capital paraense. A iniciativa integra o convênio firmado entre o Ministério do Turismo (MTur) e o Governo do Estado do Pará, que prevê a implantação de mais de 700 placas em 27 circuitos estratégicos, incluindo as 39 ilhas de Belém.

Com investimento de R$ 4,7 milhões do MTur, somado a uma contrapartida estadual de R$ 248,4 mil, o projeto tem como objetivo modernizar a infraestrutura turística da cidade, garantindo melhor orientação a visitantes e moradores, valorizando os atrativos locais e fortalecendo o setor turístico.

Preparação para a COP 30

A ação faz parte do conjunto de obras estruturantes que vêm sendo executadas para preparar Belém como sede da Conferência do Clima da ONU (COP 30) em 2025. Além da sinalização, estão em andamento grandes investimentos como a requalificação do Parque da Cidade, a revitalização da Doca e da Avenida Tamandaré, obras de saneamento, melhorias viárias e a preparação do porto para receber dois grandes navios de cruzeiro, em um investimento superior a R$ 180 milhões.

O aeroporto de Belém, informou o ministério,  também passa por modernização, com obras avaliadas em R$ 400 milhões, previstas para conclusão em setembro. "Essas iniciativas asseguram que a cidade receba com qualidade as delegações das 196 partes da ONU e milhares de turistas esperados para o evento, deixando também um legado duradouro para os moradores".

Para o ministro Celso Sabino, a nova sinalização é um passo importante para consolidar Belém como destino turístico de referência: “Belém está ganhando uma nova sinalização turística bilíngue que vai orientar os visitantes da COP 30 e deixar um legado duradouro para o turismo da Amazônia”, destacou o ministro do Turismo.

Palavras-chave

panorama

política
Política
.
