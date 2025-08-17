Governo federal investirá R$ 2 milhões no Círio de Nazaré, anuncia ministro do Turismo

O ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou, em entrevista ao Grupo Liberal, que o governo federal fará, pela primeira vez, um patrocínio oficial ao Círio de Nazaré. O investimento será de R$ 2 milhões, em parceria com a Arquidiocese de Belém e a Diretoria da Festa de Nazaré, como parte das ações para potencializar a visibilidade do Pará durante o Círio e a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

Ministério mira divulgação internacional

Segundo Sabino, a promoção da festa e dos atrativos turísticos do Pará já vem ocorrendo em eventos globais.

“Em todas as feiras internacionais que o Brasil tem participado, a gente tem levado o estado do Pará, a região Norte, a Amazônia como destaque. Levamos a gastronomia, imagens e fotos de Alter do Chão, Belém e do Círio de Nazaré”, afirmou.

O ministro citou que, em recente missão na Espanha, presenteou autoridades com um livro sobre o Círio durante evento da Organização Mundial do Turismo.

Estrutura reforçada para receber turistas

Entre as iniciativas previstas, estão a criação, pelo terceiro ano consecutivo, da Casa do Turista — espaço com exposições de arte, cultura e divulgação dos atrativos paraenses — e a ampliação da malha aérea durante o período do Círio.

“A nossa perspectiva é de que todos os hotéis que estão sendo construídos ou ampliados já estejam prontos, inclusive para o Círio”, disse Sabino.