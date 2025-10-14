Capa Jornal Amazônia
Concessionária de energia lança campanha com descontos para clientes da Tarifa Social

‘Descontão Social’ oferece abatimento de juros e parcelamento facilitado até novembro

O Liberal
fonte

Quem está na Tarifa Social pode ter descontos (Divulgação)

A Equatorial Pará lançou a campanha “Descontão Social”, voltada aos consumidores cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica. A iniciativa oferece condições especiais de negociação para clientes que consomem até 80 kWh por mês, permitindo a regularização de débitos e a manutenção do fornecimento de energia. A ação segue disponível até 30 de novembro, em todas as agências de atendimento e postos credenciados da distribuidora no estado.

Para participar, o consumidor deve apresentar RG, CPF e as contas de energia que deseja negociar. Entre os benefícios estão o desconto de 100% em juros, multas e correções, além da redução de até 40% no valor total da dívida.

As condições incluem entrada mínima de 5% do valor total, limitada a R$ 200, e a possibilidade de parcelar o saldo restante em até 120 vezes, conforme o montante devido.

Segundo Maycon Gonçalves, gerente tático de Gestão Comercial da Equatorial Pará, o objetivo é facilitar o acesso das famílias de baixa renda às negociações e incentivar a regularização das contas.

“O Descontão Social é uma excelente oportunidade para que os clientes coloquem suas contas em dia com descontos e condições de pagamento acessíveis. É uma forma de ajudar essas famílias a retomarem o equilíbrio financeiro sem perder o acesso a um serviço essencial”, afirmou.

.
