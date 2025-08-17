Turismo no Pará cresce quase 30% no 1º semestre de 2025, diz ministro

O turismo no Pará registrou crescimento expressivo no primeiro semestre de 2025. Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, o número de visitantes internacionais no estado aumentou 18% e o de turistas brasileiros, 28,5%, em relação ao mesmo período de 2024. A previsão é que o segundo semestre seja impulsionado pela realização do Círio de Nazaré e da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), com incremento de mais de 40 mil assentos em voos para Belém.

Investimentos e promoção internacional

O ministro destacou que o resultado é fruto de ações estruturantes e campanhas de promoção no Brasil e no exterior.

“Retomamos mais de mil obras paralisadas, criamos a primeira Escola Nacional do Turismo em Belém e investimos fortemente na divulgação dos destinos brasileiros em feiras internacionais”, afirmou.

Sabino citou ainda iniciativas como o programa Conheça o Brasil, que oferece descontos em hospedagens e incentivos para diferentes públicos.

“Nunca tivemos tantos brasileiros viajando dentro do país como em 2024”, disse.

Expectativa de pleno emprego em Belém

Com o aumento da malha aérea e novos voos internacionais para Lisboa e Miami, a previsão do governo é de aquecimento no mercado de trabalho.

“Nossa perspectiva é que até novembro a região metropolitana de Belém alcance o pleno emprego”, afirmou o ministro.