Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ministro Alexandre de Moraes afirma que Bolsonaro foi líder de discurso populista

Ministro Alexandre de Moraes exibiu vídeo de Bolsonaro chamando-o de “canalha” para sustentar acusação no julgamento da AP 2668

Madson Sousa / Especial para O Liberal

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal retomou, na tarde desta quinta-feira (11), o julgamento da Ação Penal 2668, que apura tentativa de golpe de Estado. O voto da ministra Cármen Lúcia foi iniciado e segue em análise no colegiado. No decorrer do voto da ministra, o relator, ministro Alexandre de Moraes, solicitou a palavra e afirmou que “quem sempre foi líder de um discurso populista que caracteriza as novas ditaduras no mundo para desacreditar o poder judiciário foi Jair Bolsonaro, desde meados de junho de 2021 até 8 de janeiro”. Para sustentar a tese, o ministro exibiu um vídeo de um discurso de Bolsonaro na Avenida Paulista em que o ex-presidente chama Moraes de “canalha”.

A ação penal investiga suposta tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente e auxiliares. Até o momento, já houve votos divergentes no colegiado: o relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino votaram pela condenação de todos os réus do núcleo 1; o ministro Luiz Fux abriu divergência ao absolver Bolsonaro e outros cinco acusados, ao passo que manteve condenações para Mauro Cid e Walter Braga Netto em parte das imputações.

Quem são os réus na AP 2668

No processo constam como réus:

  • Jair Bolsonaro — ex-presidente da República;
  • Alexandre Ramagem — deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência;
  • Almir Garnier Santos — almirante e ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres — ex-ministro da Justiça;
  • Augusto Heleno — general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
  • Mauro Cid — tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da Presidência;
  • Paulo Sérgio Nogueira — general e ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto — general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

Próximos passos do julgamento

Após o voto de Cármen Lúcia, votará o presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin. A expectativa é que o julgamento seja concluído com a definição das penas e da dosimetria.

A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República atribui aos acusados crimes que, em conjunto e caso reconhecidos, podem resultar em penas vultosas — incluindo, conforme a acusação, a possibilidade de somatória de penas que ultrapassam décadas de reclusão. O ex-presidente nega as acusações e afirma que não ordenou ações golpistas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

julgamento de jair bolsonaro
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

julgamento de bolsonaro

'Golpe de 64 tinha menos provas do que o caso atual', afirma Dino

O aparte ocorreu em uma dobradinha com a ministra Cármen Lúcia, que votou pela condenação do núcleo crucial do golpe, formando maioria pela condenação do ex-presidente e de sete de seus aliados

11.09.25 16h38

julgamento de bolsonaro

Cármen Lúcia afirma que há 'prova cabal' para condenação de Bolsonaro na trama golpista

A ministra foi definidora em dois aspectos: deu o voto que carimbou a maioria e deu a resposta que os colegas aguardavam ao ministro Luiz Fux, autor da única divergência no julgamento.

11.09.25 16h24

julgamento de bolsonaro

Primeira turma do STF tem maioria para condenar Bolsonaro; veja os crimes

Decisão histórica na Primeira Turma: Ex-presidente e outros réus são considerados culpados de atos para impedir posse de Lula

11.09.25 16h23

julgamento de bolsonaro

Zanin diz que ataque de Bolsonaro a Moraes em 2021 é 'figura de coação institucional'

A breve manifestação de Zanin, que é o último a votar na ação penal contra Bolsonaro e outros sete réus

11.09.25 16h12

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

julgamento no stf

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'vou atrás de cada um de vocês'

Deputado federal admite que pode ter se "excedido", mas justifica que as palavras mais duras existem para isso

09.09.25 9h53

'FOI LONGE DEMAIS'

Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feita em ato no 7 de Setembro

08.09.25 11h43

POLÍTICA

Silas Malafaia critica uso da bandeira dos EUA em ato pró-Bolsonaro: '100% contra'

Pastor diz que ficou indignado com símbolo estrangeiro no 7 de setembro

08.09.25 21h53

JULGAMENTO

Julgamento de Bolsonaro ao vivo no STF: veja como está a votação e o que esperar do quarto dia

Trama golpista chega ao 4º dia de análise nesta quarta (10/9), com placar de 2 a 0 pela condenação; Fux, Zanin e Cármen Lúcia ainda votarão

10.09.25 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda