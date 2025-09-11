Julgamento Bolsonaro AO VIVO: assista ao voto da ministra Cármen Lúcia

Iniciou na tarde desta quinta-feira (11/09), o julgamento da Ação Penal 2668, sobre tentativa de golpe de Estado. São réus no processo: Jair Bolsonaro (ex-presidente da República), Alexandre Ramagem (deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência), Almir Garnier Santos (almirante e ex-comandante da Marinha), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Augusto Heleno (general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional), Mauro Cid (tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da Presidência), Paulo Sérgio Nogueira (general e ex-ministro da Defesa) e Walter Braga Netto (general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa).

O grupo responde por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Voto da ministra do STF Cármen Lúcia

A ministra Cármen Lúcia não antecipou seu voto no julgamento da trama golpista, embora tenha dado alguns indícios de que pode acompanhar o relator, ministro Alexandre de Moraes. Nos primeiros dias de sessão, a ministra chegou a repreender o advogado Paulo Renato Cintra, que defende o deputado federal e ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem, durante sua sustentação oral.

VEJA MAIS

Na terça-feira (9), os ministros Alexandre de Moraes (relator) e Flávio Dino votaram pela condenação de todos os réus. Na quarta-feira (10), o ministro Luiz Fux divergiu: votou pela condenação de Mauro Cid e Walter Braga Netto, mas pela absolvição de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier e Alexandre Ramagem.