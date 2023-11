Ministra Sonia Guajajara tem requerimento de convite aprovado na CPI das ONG'S

Durante a 27ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), nesta terça-feira (21), que investiga a atuação de organizações não governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público (oscips) na Amazônia, foi aprovado o convite à ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara. O requerimento foi feito pelo Senador Marcio Bittar (UNIÃO - AC), relator da CPI. A data não foi definida durante a reunião desta terça (21), mas os senadores citam que a presença da ministra deve ocorrer nos próximos dias.

O presidente da CPI, senador Plínio Valério (PSDB-AM), acatou que a ministra Sonia Guajajara seja convidada, pois considera que ela foi maleável, diferente da ministra Marina Silva. “Com a ministra Sonia eu reforço que vamos fazer o convite, pois ela foi gentil, que não foi o caso da ministra Marina”, disse o presidente da CPI.

A principal justificativa do Senador Marcio Bittar (UNIÃO - AC) para o comparecimento de Sonia Guajajara é que com relação a declaração que ela deu no dia 13 de novembro, durante evento no Itamaraty, que pediu intervenção estrangeira para pressionar o Congresso Nacional para manter o veto do Presidente Lula ao Marco Temporal das Terras Indígenas.

“A ministra Sonia chamou os países estrangeiros para pressionar o congresso, um desrespeito à soberania", declarou. Sobre a agenda da CPI das ONG 'S ele completou que o calendário deve ser cumprido e que está previsto para fazer a leitura do relatório no dia 5 de dezembro, com uma margem máxima até o dia 12, em caso de algum imprevisto. A CPI termina dia 19 de dezembro.