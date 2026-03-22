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Política

Ministra Sonia Guajajara é internada em UTI com suspeita de infecção

Guajajara segue interneda para acompanhamento da evolução clínica e realização exames complementares

O Liberal
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Ministra teve febre alta e dor abdominal (Flickr/Ueslei Marcelino/COP30)

A ministra Sonia Guajajara foi internada na noite deste sábado (21/3), no Instituto do Coração (InCor-HCFMUSP), em São Paulo. Segundo nota divulgada pelo Ministério das Povos Indígenas na tarde deste domingo (22/3), ela apresentou quadro de mal-estar geral, febre alta e dor abdominal, levando à sua hospitalização. A suspeita é de um quadro infeccioso em investigação. 

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Após avaliação médica, Guajajara permanece em observação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O objetivo é acompanhar a evolução clínica e realizar exames complementares.

O atendimento da ministra está sendo conduzido pelo cardiologista Dr. Sérgio Timerman e pelo infectologista Dr. Rinaldo Focaccia Siciliano.

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