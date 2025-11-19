Na reta final da COP 30, Lula intensifica reuniões com líderes internacionais; veja imagens

Na reta final das negociações climáticas desta quarta-feira, 19, a agenda do presidente Lula incluiu uma reuião com autoridades da Jamaica, Maldivas e Palau. O encontro também teve a participação da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, do presidente da COP 30, André Corrêa do Lago, e de outras autoridades envolvidas na articulação diplomática. O Grupo Liberal registrou os bastidores das reuniões e segue apurando novos detalhes.

Logo após, Lula e Marina participaram de uma reunião que também incluiu representantes de povos indígenas e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. O encontro discutiu pautas específicas relacionadas aos territórios tradicionais, adaptação climática e salvaguardas socioambientais. Confira as imagens.

Reuniões da COP 30 nesta quarta (19) Foto: Tarso Sarraf | O Liberal Foto: Tarso Sarraf | O Liberal Foto: Tarso Sarraf | O Liberal Foto: Tarso Sarraf | O Liberal Foto: Tarso Sarraf | O Liberal