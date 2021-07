Ministra Damares afirma no Marajó que as propostas serão concluídas no mandato de Bolsonaro

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Damares Alves, discursou para os presentes durante a apresentação das ações propostas pelo Programa Abrace o Marajó, do governo federal, que está sob administração do seu Ministério.

Na ocasião, a ministra afirmou a importância do evento para a discussão das ações e solução dos problemas apontados. “A gente está tendo uma oportunidade de ouro de fazer justiça, de fazer a coisa séria, de fazer daqui um modelo para o Brasil e mudar a história não só do Marajó, do Brasil”, disse a ministra.

Damares assumiu o compromisso de concluir as propostas apresentadas na visita da comitiva ministerial ao Marajó. “Eu tenho agora um ano e meio para fazer as mudanças que a gente propôs. Eu não vou contar com o próximo mandato Bolsonaro, porque eu acho que esse programa não vai ficar mais no meu Ministério, esse programa tem que ir para o Ministério do Desenvolvimento Regional. O meu papel foi fazer um barulho e forçar o programa. Eu não vou dormir em paz se nesse um ano e meio a gente não resolver os gargalos apresentados aqui”.

A ministra, Damares Alves, desembarcou em Soure, no início da tarde desta quinta-feira, 01, juntamente com representantes dos governos federal, estadual e municipal e de organizações do terceiro setor.