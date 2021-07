Ministra Damares Alves desembarca em Soure para participar da ações do programa Abrace o Marajó

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Damares Alves, desembarcou em Soure, no início da tarde desta quinta-feira (01), para participar de um evento que está sendo realizado, esta semana, com o objetivo de promover as ações do programa Abrace o Marajó. O senador Zequinha Marinho (PSC/PA) chegou junto com a ministra. Representantes dos governos federal, estadual e municipal e de organizações do terceiro setor, também estão no município.

De acordo com informações divulgadas pelo MMFDH, o objetivo do encontro é aproximar as equipes de gestores locais, além de apresentar e discutir o Plano de Ação 2020/2023. O documento prevê a realização de 110 ações para o desenvolvimento da região, que apresenta um dos mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do país, tendo 8 municípios entre os 50 com pior Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. Destas, 11 já foram entregues, 26 estão em fase de preparação e 28 a iniciar.

O ciclo de plaestras termina nesta sexta-feira (02).