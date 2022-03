Ministério Público Federal vai funcionar em regime de plantão até dia 31 de março

Ganhos

Governador Helder Barbalho assina PL de reajuste salarial de 150 mil servidores

O ato que ocorreu no Palácio dos Despachos, oficializou o incremento de 10,5%. O chefe do Executivo estadual assinou ainda o PL de reajuste do Piso do Magistério, de 33,24%, que beneficiará 27.574 professores ativos, 15.877 inativos e 817 pensionistas.