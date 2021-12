Ministério Público do Pará funcionará em regime de plantão durante o recesso forense

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) anunciou nesta sexta-feira (17) que funcionará em regime de plantão até o dia 6 de janeiro de 2022 na capital e interior do Estado. Nesse período o órgão atenderá ao público externo, no horário de 8h às 14h, conforme estabelece Resolução do Colégio de Procuradores de Justiça, que adequa o plantão ao horário de expediente forense.

Plantão em Belém:

Telefones: Plantão Criminal (98871-2099 / 3196-2620); Plantão Cível (98871-2136 / 3198-2417); Plantão Infância (98871-2107 / 3272-2400)

Para outros municípios do Pará acesse:

Telefones e e-mails de Promotorias de Justiça