Ministério libera recurso para compra de 265 ônibus para Belém, sendo 40 elétricos e 50 a gás

Como parte dos esforços para apresentar Belém como uma cidade mais sustentável durante a Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o governo federal, por meio do Ministério das Cidades, anunciou a liberação de recursos do novo PAC para renovação parcial da frota de ônibus da capital paraense. Conforme informações divulgadas pelo órgão, serão investidos R$ 368,7 milhões no transporte pública da cidade.

A ação voltada a COP 30 inclui a aquisição de 265 novos ônibus para atender a população de Belém, incluindo 40 elétricos e 50 movidos a gás natural.

“Serão 265 veículos novinhos, com ar-condicionado geladinho, wi-fi pra mandar zap pra todo mundo, ecologicamente corretos e menos poluentes - tudo a ver com a nossa querida Belém que será sede da COP-30”, diz o perfil oficial no Instagram do ministro Jader Filho, titular da pasta das Cidades.

Segundo o Ministério, a seleção do projeto de aquisição de novos ônibus para Belém foi feita pela pasta das Cidades com a análise técnica da Caixa Econômica Federal no âmbito do Novo PAC. Os recursos para o investimento federal têm origem no FGTS.

A renovação da frota de ônibus de Belém também conta com contrapartida do Governo do Pará na ordem de R$ 19,4 milhões.

COP 30 - O evento global da Organização das Nações Unidas (ONU) que discute as mudanças climáticas será realizado na capital paraense em novembro de 2025.