Ministério das Cidades entrega 256 apartamentos do Residencial Viver Pratinha em Belém

O Ministério das Cidades realiza nesta terça-feira (10) a entrega de 256 apartamentos do Residencial Viver Pratinha, em Belém. A cerimônia será conduzida pelo ministro Jader Filho, que fará o repasse das chaves às famílias beneficiadas pelo programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

O conjunto habitacional possui 768 moradias ao todo. Nesta primeira etapa, as unidades entregues devem beneficiar cerca de 1.024 pessoas, segundo a Secretaria Municipal de Habitação de Belém, responsável pelo cadastro e seleção das famílias contempladas.

Localizado no bairro da Pratinha, o empreendimento é formado por 16 blocos de quatro pavimentos, com quatro apartamentos por andar. Cada unidade possui 52,26 metros quadrados, com sala, cozinha integrada à área de serviço, dois quartos e banheiro. Os apartamentos também contam com estrutura elétrica preparada para instalação de ar-condicionado, chuveiro elétrico e sistema de interfone. O residencial dispõe ainda de estações próprias de tratamento de água e de esgoto. A previsão do governo federal é concluir a entrega das 768 moradias até dezembro de 2026.

Obras foram retomadas após paralisação

O Residencial Viver Pratinha é um dos quatro empreendimentos do programa habitacional que estavam com obras paralisadas em Belém antes da atual gestão federal. Em 2021, quando estava com cerca de 99% das obras concluídas, o local foi ocupado irregularmente e sofreu depredações e saques, com danos em estruturas como redes de drenagem, sistemas de abastecimento de água, portas, janelas, instalações elétricas e sanitárias.

A retomada do projeto ocorreu após a Caixa Econômica Federal obter, em 2024, a reintegração de posse do terreno por meio de decisão judicial. As obras foram reiniciadas em março de 2025. Para a recuperação e conclusão do empreendimento, o governo federal destinou mais de R$ 42 milhões em recursos adicionais, totalizando cerca de R$ 91 milhões em investimentos do Fundo de Arrendamento Residencial.

Atualmente, o canteiro de obras do residencial gera cerca de 220 empregos diretos. O Viver Pratinha é o segundo empreendimento do programa entregue em Belém após a retomada de obras pelo Ministério das Cidades.

Em fevereiro de 2025, o ministro Jader Filho participou da inauguração do Residencial Viver Outeiro, que conta com 1.008 apartamentos. A cerimônia teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia