Ministério das Cidades e Governo do Pará entregam novos ônibus do BRT Metropolitano

O Ministério das Cidades e o Governo do Pará entregaram, nesta sexta-feira (31), os novos ônibus do BRT Metropolitano da Grande Belém. O novo sistema abrange sete municípios e conta com 265 ônibus zero quilômetro, financiados por meio do programa Refrota, do Ministério das Cidades

Do total dos novos 265 veículos zero quilômetro, 40 ônibus são elétricos e 225 são movidos a diesel, com motorização no padrão Euro 6, que traz tecnologias que reduzem em até 15 vezes as emissões de carbono.

Todos os coletivos têm ar-condicionado, Wi-Fi, acessibilidade para pessoas com deficiência, suspensão a ar, poltronas estofadas com encosto alto, pisos emborrachados, letreiros, faróis e lanternas em LED, entre outras comodidades.

Ônibus convencionais e elétricos

Dos 265 ônibus, 133 serão destinados às 26 linhas alimentadoras do BRT Metropolitano, que vão atender diretamente aos moradores dos municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Izabel e Castanhal. São ônibus convencionais, com portas à direita.

Os demais 132 ônibus, incluindo os 40 elétricos, são do tipo padron, com transmissão automática e portas dos dois lados. Eles serão utilizados nas 10 linhas troncais expressas e paradoras do sistema BRT Metropolitano, interligando os dois terminais, em Marituba e Ananindeua, ao centro de Belém.

O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou que os novos ônibus representam uma mudança radical na qualidade de vida da população da Grande Belém. “Agora, com um transporte mais rápido, eficiente e de qualidade, a população de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Izabel e Castanhal vai ter mais tempo no dia a dia pra fazer um curso, buscar o filho na creche, assistir uma série ou novela, entre outros".

"Isso será possível porque o tempo de deslocamento entre suas casas e o centro de Belém será encurtado, pois o BRT Metropolitano representa um salto gigante na mobilidade urbana da Grande Belém”, acrescentou Jader Filho.

Sistema começa operar gradualmente neste sábado (1º)

Foram disponibilizados R$ 368,7 milhões em financiamento federal, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por meio do programa Refrota, do Ministério das Cidades. Com a entrega dos ônibus e das obras do BRT Metropolitano, o sistema entra em funcionamento gradualmente, em operação assistida, a partir do dia 1º de novembro, segundo o Governo do Pará.

“A partir do dia 1º, estaremos iniciando as operações assistidas do BRT Metropolitano e estamos muito felizes com isso. Essa não foi uma obra fácil, pois demandou muito empenho e esforço para contornar as dificuldades de se fazer uma obra deste porte em uma via que era a única porta de entrada e saída de Belém. Agora é um novo tempo para toda a população, que, pagando apenas uma passagem, poderá se deslocar de cidades distantes, como Castanhal, cuja passagem chega a custar 14 reais só na ida até o centro de Belém, e que agora vai pagar o valor de R$ 4,60, com o direito à integração” ressaltou o governador do Pará, Helder Barbalho.

O evento de entrega dos ônibus e a inauguração do BRT Metropolitano contou, ainda, com a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, da deputada federal Elcione Barbalho, deputados estaduais, vereadores e prefeitos dos municípios abrangidos pelo novo sistema de transporte metropolitano, além de lideranças comunitárias e políticas da Região Metropolitana de Belém e do interior do estado.

Novos ônibus renovam 27% da frota

Os 265 novos ônibus do BRT Metropolitano representam uma renovação de cerca de 27% da frota atual em circulação em Belém e na região metropolitana, que é de 986 veículos atualmente. Com o início das operações do BRT, parte das linhas atuais de ônibus serão descontinuadas ou terão seus itinerários alterados, para evitar sobreposição de rotas. Mais detalhes sobre as novas linhas e sobre a operação plena do BRT Metropolitano serão informadas pelo Governo do Pará nos próximos dias.



No Pará, o Ministério das Cidades já selecionou propostas de financiamento para compra de 503 novos ônibus, sendo 100 deles, elétricos. Os novos veículos vão fazer a renovação da frota em cidades como Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Izabel, Castanhal, Parauapebas, Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos. O investimento total para a aquisição dos 503 ônibus é de mais de R$ 630 milhões, entre recursos do FGTS e do BNDES.