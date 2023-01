Após atos terroristas, Ministério da Justiça dispensa superintendente da PF no DF

O Ministério da Justiça e Segurança Pública dispensou, nesta terça-feira (10), o superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal, delegado Victor Cesar Carvalho dos Santos, do posto. Com informações do G1.

O secretário executivo do MJ, e interventor na segurança pública do DF desde domingo (8), Ricardo Capelli, assinou a portaria. O novo superintendente será o delegado Cézar Luiz Busto de Souza. O delegado já foi superintendente em Maringá (PR) e teve uma breve passagem pela Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado (Dicor). O nome não foi publicado no "Diário Oficial da União".

A decisão foi publicada dois dias após os ataques de extremistas na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF). O governo e o Ministério Público apuram se houve conivência das forças policiais distritais e federais no enfrentamento aos golpistas.

Segundo a GloboNews, o superintendente já tinha sido informado da mudança na última semana, antes dos atos.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)