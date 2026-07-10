Michelle teria ensinado Bolsonaro a beijar: 'beijava mal para caramba'

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro contou ter ensinado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a beijar no início do relacionamento dos dois. A declaração foi feita durante o primeiro episódio do podcast "Michelle", apresentado pela jornalista Adriana Negreiros no portal UOL e divulgado no início de julho.

Ao comentar os bastidores da relação do casal, o parlamentar disse que Michelle não teria aprovado o primeiro beijo com Bolsonaro. Segundo Sóstenes, ela relatava que o então futuro marido "beijava mal para caramba".

Deputado relata que Michelle deu "aulas" a Bolsonaro

Ainda durante a entrevista, Sóstenes afirmou que Michelle precisou dar "aulas" ao ex-presidente para que ele melhorasse o desempenho. Em tom de descontração, o deputado acrescentou que Bolsonaro "não tinha exatamente muitas habilidades ali no trato", mas disse que a ex-primeira-dama foi perseverante e acabou ensinando o marido.

As declarações foram feitas no podcast apresentado por Adriana Negreiros ao portal UOL.

Declaração repercutiu nas redes sociais

O relato repercutiu nas redes sociais por abordar um aspecto da vida pessoal de Jair e Michelle Bolsonaro pouco comentado publicamente. Apesar da intensa exposição política do casal, episódios da intimidade dos dois costumam permanecer fora dos holofotes.

As informações foram publicadas inicialmente pelo portal UOL e reproduzidas a partir das declarações feitas por Sóstenes Cavalcante durante o podcast.