TRE do Pará já recebeu 56 representações por propaganda eleitoral antecipada

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) registrou, até 8 de julho de 2026, um total de 56 representações por propaganda antecipada. Para atender essa semana, desde o dia 1º de julho, todas as representações por propaganda eleitoral ajuizadas passaram a ser analisadas pelos juízes auxiliares, essenciais para as eleições de 2026. Do total de processos registrados, quatro foram autuados especificamente entre 1º e 7 de julho, já sob a competência desses magistrados.

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Conforme informações divulgadas pelo TRE, atualmente, o quadro de juízes auxiliares da propaganda eleitoral é composto pelas magistradas Carina Cátia Bastos de Senna e Marielma Ferreira Bonfim Tavares. A definição do terceiro membro auxiliar ainda depende de indicação por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Para suportar a demanda crescente, o TRE do Pará também estruturou a Assessoria dos Juízes Auxiliares da Propaganda. Esta equipe é formada por nove servidoras e servidores, sendo que sete deles integram o Gabinete Virtual. A organização logística prevê a alocação de três assessores para cada membro auxiliar da propaganda, sob a supervisão da Assessoria de Apoio Virtual (ASAVI).

Estrutura e Composição da Equipe

A equipe de apoio aos juízes auxiliares é composta por:

Letiéri Vargas Paim

Gisele Carneiro Aguiar

Érica Fontenele de Souza Azulay

Larissa Gabriela Lemos Lopes Saraiva

Carlos Antonio de Barros

Viviane Costa Miranda

Fabiano de Cristo Araújo de Oliveira Júnior

Dimitri Maia Pinheiro

Camila Gonçalves Leite Barbosa Fernandes

Esta mesma composição de profissionais também desempenha suas funções na Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral na Internet (COFINT). A COFINT é encarregada de analisar as denúncias relacionadas ao poder de polícia na internet, recebendo as demandas por meio do sistema Pardal. Este sistema é utilizado para o envio, triagem e encaminhamento de notícias sobre possíveis irregularidades em propaganda eleitoral, focando na forma e nos meios de veiculação no ambiente digital.

Prazos e Alinhamento de Fluxos

As atividades da Assessoria dos Juízes Auxiliares estão programadas para se estenderem até 19 de dezembro de 2026, conforme estabelecido pela Resolução TRE-PA nº 5.868. Já a COFINT terá atuação ativa até o dia seguinte ao eventual segundo turno das eleições.

Em uma reunião de alinhamento realizada na quarta-feira (8), a Secretaria Judiciária (SJ), a ASAVI, a Assessoria dos Juízes Auxiliares da Propaganda e a COFINT discutiram fluxos de trabalho. O encontro abordou o uso do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), a tramitação das denúncias a serem recebidas via Pardal e a padronização dos procedimentos operacionais.

As equipes atuarão conjuntamente na sala 405, localizada no 4º andar do edifício-sede do TRE do Pará, em Belém. Este espaço era anteriormente ocupado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A iniciativa da atuação conjunta visa assegurar maior eficiência, uniformidade e segurança jurídica no processamento das demandas relacionadas à propaganda eleitoral, com atenção especial ao ambiente digital.