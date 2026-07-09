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TRE deve convocar 93 mil mesários no Pará; número de voluntários inscritos passa de 14 mil

Interessados ainda podem se inscrever para atuar nas eleições de outubro

O Liberal
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Eleitores irão às urnas no dia 4 de outubro e podem retornar no dia 25 do mesmo mês, caso haja 2º turno (Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE)

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE do Pará) espera convocar 93.264 por turno nas eleições 2026. Até o momento, a Justiça Eleitoral conta com 14.788 voluntários inscritos no Estado. As informações foram repassadas nesta quinta-feira (9/7) ao Grupo Liberal.

O 1º turno do pleito está marcado para o dia 4 de outubro. Os eleitores também podem retornar às urnas no dia 25 do mesmo mês, para escolha de presidente ou governador, em 2º turno.

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Pelas regras eleitorais, a disputa para esses cargos só termina em primeiro turno se o candidato receber a maioria absoluta dos votos válidos, sem contar votos brancos e nulos. Ou seja, se o vencedor receber mais da metade dos votos válidos. Caso contrário, a Justiça Eleitoral organiza mais uma votação, contando apenas com os dois candidatos mais votados. Com isso, aquele que obtiver a maioria dos votos válidos atingirá obrigatoriamente a maioria absoluta.

A nomeação dos mesários que irão atuar nas Eleições 2026 começou na última terça-feira (7/7). As juízas e os juízes eleitorais têm até 5 de agosto para publicar edital com a nomeação daqueles que atuarão no 1º e eventual 2º turno.

As inscrições para mesário voluntário podem ser feitas de forma permanente. O cadastro é feito preferencialmente pelo aplicativo e-Título ou nos sites dos tribunais regionais eleitorais (TREs).

Conforme informações divulgadas pelo TSE, entre os requisitos para atuar no pleito é necessário ser eleitor maior de 18 anos em situação regular, exceto candidatos e seus parentes até o segundo grau, membros de diretórios de partidos que exerçam função executiva e autoridades policiais. Além disso, não podem ser mesários autoridade ou agente policial, bem como funcionário no desempenho de cargos de confiança do Executivo; os que pertencem ao serviço eleitoral e fiscais e delegados de partido político ou coligação.

A atuação como mesário voluntário garante dois dias de folga para cada dia trabalhado nas eleições e para cada dia de treinamento e auxílio-alimentação de R$ 65,00 por turno de trabalho. O trabalho também pode contar como critério de desempate em concursos públicos, caso previsto no edital, e como atividade extracurricular em universidades conveniadas.

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